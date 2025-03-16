Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/demokraty-2005357476.html
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 16.03.2025
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня
Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:31:00+03:00
2025-03-16T18:31:00+03:00
в мире
сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/42/1519104268_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92951b2753dc94ee1a9f0748a97b61ee.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии. "(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004388891.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/42/1519104268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f5097e3e4a0fc0518d191244f9f1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, nbc
В мире, США, NBC
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня

NBC: демократы достигли рекордно низкого уровня популярности в США с 1990 года

© РИА Новости / Никита Шохов | Перейти в медиабанкСторонники Демократической партии США
Сторонники Демократической партии США - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в медиабанк
Сторонники Демократической партии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC.
По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии.
"(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал.
Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа
11 марта, 18:30
 
В миреСШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала