https://ria.ru/20250316/demokraty-2005357476.html

Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 16.03.2025

Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня

Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:31:00+03:00

2025-03-16T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии. "(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004388891.html

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