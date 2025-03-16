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Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 16.03.2025
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня
Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:31:00+03:00
2025-03-16T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии. "(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
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в мире, сша, nbc
Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня
NBC: демократы достигли рекордно низкого уровня популярности в США с 1990 года