https://ria.ru/20250316/delo-2005359820.html

В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни

В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни - РИА Новости, 16.03.2025

В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни

Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:53:00+03:00

2025-03-16T18:53:00+03:00

2025-03-16T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

суджанский район

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ. По данным следствия, не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие вооруженных формирований Украины (ВФУ), незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, занимались мародерством, а также совершили убийство трех мирных жителей, передвигавшихся по улице села. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 и пункты "а", "в" часть 3 статья 356.1 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГВСУ СК отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html

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суджанский район

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происшествия, россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины