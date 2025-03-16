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В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни - РИА Новости, 16.03.2025
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни
Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:53:00+03:00
2025-03-16T18:53:00+03:00
2025-03-16T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ. По данным следствия, не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие вооруженных формирований Украины (ВФУ), незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, занимались мародерством, а также совершили убийство трех мирных жителей, передвигавшихся по улице села. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 и пункты "а", "в" часть 3 статья 356.1 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГВСУ СК отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
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происшествия, россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Суджанский район, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни
СК возбудил дело из-за мародерства и убийств мирных жителей в в Казачьей Локне