Рейтинг@Mail.ru
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/delo-2005359820.html
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни - РИА Новости, 16.03.2025
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни
Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:53:00+03:00
2025-03-16T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
суджанский район
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949779731_0:244:2972:1916_1920x0_80_0_0_953c6c62e7fa7a1a0e2996e57af89a84.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ. По данным следствия, не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие вооруженных формирований Украины (ВФУ), незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, занимались мародерством, а также совершили убийство трех мирных жителей, передвигавшихся по улице села. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 и пункты "а", "в" часть 3 статья 356.1 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГВСУ СК отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html
россия
суджанский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949779731_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_5df55cf011609fd97e15d525256125a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Суджанский район, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области завели дело об убийстве жителей Казачьей Локни

СК возбудил дело из-за мародерства и убийств мирных жителей в в Казачьей Локне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с совершением военными ВСУ мародерства и убийств мирного населения в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщило главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.
По данным следствия, не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие вооруженных формирований Украины (ВФУ), незаконно вторгнувшиеся на территорию Российской Федерации, занимались мародерством, а также совершили убийство трех мирных жителей, передвигавшихся по улице села.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 и пункты "а", "в" часть 3 статья 356.1 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГВСУ СК отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСуджанский районКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала