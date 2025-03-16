https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html

СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ

СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025

СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ

Следователи возбудило уголовное дело о теракте против жителей Суджанского района Курской области со стороны ВСУ, сообщило Главное военное управление СК России в РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:37:00+03:00

2025-03-16T17:37:00+03:00

2025-03-16T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудило уголовное дело о теракте против жителей Суджанского района Курской области со стороны ВСУ, сообщило Главное военное управление СК России в Telegram-канале."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области", — говорится в релизе.По данным ведомства, не позднее августа 2024-го украинские боевики, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, убили восемь жителей Сужданского района. Кроме того, они занимались мародерством и совершили убийство еще трех человек, передвигавшихся по улице в селе Казачья Локня. Последнее произошло не позднее февраля этого года.Во время предварительного следствия злоумышленников вычислят и привлекут к ответственности, подчеркнули в СК России.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают личности причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.

https://ria.ru/20250314/terakt-2005031573.html

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html

https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html

курская область

суджанский район

россия

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курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн, владимир путин