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СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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17:37 16.03.2025 (обновлено: 19:25 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ
Следователи возбудило уголовное дело о теракте против жителей Суджанского района Курской области со стороны ВСУ, сообщило Главное военное управление СК России в РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:37:00+03:00
2025-03-16T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудило уголовное дело о теракте против жителей Суджанского района Курской области со стороны ВСУ, сообщило Главное военное управление СК России в Telegram-канале."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области", — говорится в релизе.По данным ведомства, не позднее августа 2024-го украинские боевики, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, убили восемь жителей Сужданского района. Кроме того, они занимались мародерством и совершили убийство еще трех человек, передвигавшихся по улице в селе Казачья Локня. Последнее произошло не позднее февраля этого года.Во время предварительного следствия злоумышленников вычислят и привлекут к ответственности, подчеркнули в СК России.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления Киева должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают личности причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250314/terakt-2005031573.html
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html
https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html
курская область
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курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ

СК возбудил дело о теракте против жителей Суджанского района со стороны ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудило уголовное дело о теракте против жителей Суджанского района Курской области со стороны ВСУ, сообщило Главное военное управление СК России в Telegram-канале.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области", — говорится в релизе.
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По данным ведомства, не позднее августа 2024-го украинские боевики, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, убили восемь жителей Сужданского района. Кроме того, они занимались мародерством и совершили убийство еще трех человек, передвигавшихся по улице в селе Казачья Локня. Последнее произошло не позднее февраля этого года.
Во время предварительного следствия злоумышленников вычислят и привлекут к ответственности, подчеркнули в СК России.
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Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают личности причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
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