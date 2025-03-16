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Глава Минобороны Чехии заявил, что страна укрепит сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 16.03.2025
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00:11 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/chehija-2005256859.html
Глава Минобороны Чехии заявил, что страна укрепит сотрудничество с Украиной
Глава Минобороны Чехии заявил, что страна укрепит сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 16.03.2025
Глава Минобороны Чехии заявил, что страна укрепит сотрудничество с Украиной
Оборонные фирмы и предприятия Чехии и Украины будут укреплять и расширять свое сотрудничество, об этом договорились в ходе переговоров в субботу в Праге главы... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:11:00+03:00
2025-03-16T00:11:00+03:00
в мире
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ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Оборонные фирмы и предприятия Чехии и Украины будут укреплять и расширять свое сотрудничество, об этом договорились в ходе переговоров в субботу в Праге главы военных ведомств Чехии Яна Чернохова и Украины Рустем Умеров, сообщила журналистам министр чешского МО. "С моим коллегой господином Умеровым мы договорились о продолжении активного сотрудничества. В частности, мы намерены укреплять и расширять взаимовыгодные контакты между оборонными предприятиями наших стран. Мы стараемся помогать Украине во всех сферах, от поставок военной техники до гуманитарных материалов", - цитирует Чернохову издание Idnes. По словам Черноховой, в Чехии хорошо зарекомендовали себя перебравшиеся сюда после февраля 2022 года украинские фирмы, на которых трудятся чешские и украинские специалисты. Умеров отметил так называемую "чешскую инициативу по боеприпасам", в рамках которой выступающая в качестве посредника Чехия помогает при финансовой поддержке ряда государств ЕС собирать в третьих странах и направлять на Украину артиллерийские снаряды. В конце февраля этого года минобороны Чехии сообщило, что в течение 2024 года таким образом на Украину было передано около 1,5 миллиона единиц артбоеприпасов разных калибров. Как отмечает агентство ЧТК, Чехия является одним из крупнейших поставщиков разнообразной помощи Украине. В частности, за три года после 24 февраля 2022 года Прага передала Киеву военные материалы на общую сумму 7,3 миллиарда крон (около 320 миллионов долларов). Чешские специалисты участвовали в подготовке на территории Чехии и Польши примерно 7 тысяч украинских военнослужащих. Кроме того, Чехия приняла на своей территории около полумиллиона украинских беженцев – больше, чем какая-либо другая страна в пересчете на число собственных жителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250302/chekhiya-2002525469.html
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в мире, украина, чехия, россия, яна чернохова, рустем умеров, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Чехия, Россия, Яна Чернохова, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Глава Минобороны Чехии заявил, что страна укрепит сотрудничество с Украиной

Министры обороны Чехии и Украины договорились о сотрудничестве в оборонной сфере

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Прага, Чехия. Архивное фото
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ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Оборонные фирмы и предприятия Чехии и Украины будут укреплять и расширять свое сотрудничество, об этом договорились в ходе переговоров в субботу в Праге главы военных ведомств Чехии Яна Чернохова и Украины Рустем Умеров, сообщила журналистам министр чешского МО.
"С моим коллегой господином Умеровым мы договорились о продолжении активного сотрудничества. В частности, мы намерены укреплять и расширять взаимовыгодные контакты между оборонными предприятиями наших стран. Мы стараемся помогать Украине во всех сферах, от поставок военной техники до гуманитарных материалов", - цитирует Чернохову издание Idnes.
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По словам Черноховой, в Чехии хорошо зарекомендовали себя перебравшиеся сюда после февраля 2022 года украинские фирмы, на которых трудятся чешские и украинские специалисты.
Умеров отметил так называемую "чешскую инициативу по боеприпасам", в рамках которой выступающая в качестве посредника Чехия помогает при финансовой поддержке ряда государств ЕС собирать в третьих странах и направлять на Украину артиллерийские снаряды. В конце февраля этого года минобороны Чехии сообщило, что в течение 2024 года таким образом на Украину было передано около 1,5 миллиона единиц артбоеприпасов разных калибров.
Как отмечает агентство ЧТК, Чехия является одним из крупнейших поставщиков разнообразной помощи Украине. В частности, за три года после 24 февраля 2022 года Прага передала Киеву военные материалы на общую сумму 7,3 миллиарда крон (около 320 миллионов долларов). Чешские специалисты участвовали в подготовке на территории Чехии и Польши примерно 7 тысяч украинских военнослужащих. Кроме того, Чехия приняла на своей территории около полумиллиона украинских беженцев – больше, чем какая-либо другая страна в пересчете на число собственных жителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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В миреУкраинаЧехияРоссияЯна ЧерноховаРустем УмеровСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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