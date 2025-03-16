Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 16.03.2025 (обновлено: 17:26 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/chebnev-2005318384.html
В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым
В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым - РИА Новости, 16.03.2025
В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым
Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым проходит в Доме офицеров в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:49:00+03:00
2025-03-16T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
алексей беспрозванных
владимир путин
вооруженные силы украины
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003386993_0:520:720:925_1920x0_80_0_0_91a795ffe6869d41528b3a7cc8400712.jpg
КАЛИНИНГРАД, 16 мар — РИА Новости. Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым проходит в Доме офицеров в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости. Проститься с погибшими пришли около сотни людей. У гроба погибшего выставлен почетный караул. В начале церемонии прощания состоялся траурный митинг, участие в котором приняли сослуживцы Сергея Чебнева, друзья, ветераны боевых действий, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это одна из тех малых вещей, которые мы сейчас можем сделать", - сказал Беспрозванных. В Калининград приехал Наиль Магдеев, мэр города Набережные Челны, где родился и вырос Сергей Чебнев. "Пятьдесят шестая школа, которую закончил Сергей, по согласию родных названа и носит имя Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Чебнева. И в ближайшее время на территории школы будет установлен бюст Героя... Будет установлен бюст и в парке Победы", - сказал Магдеев. После прощания в Доме офицеров, Сергея Чебнева с воинскими почестями похоронят на военно- мемориальном кладбище под Калининградом. Как ранее сообщила РИА Новости вдова Героя России Ольга Чебнева, бронежилет Сергея с его позывным "Отмель" будет передан в музей Победы в Москве. В понедельник военнослужащие российской группировки войск "Север" сообщили РИА Новости, что тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области. По словам бойцов, после того как подполковник получил смертельные ранения, его тело сразу вытащить не удалось, но они дали себе слово вернуться в Малую Локню и найти своего командира, для того, что чтобы похоронить с воинскими почестями. Погибшего Чебнева нашли с южной стороны периметра местной ИТК, возле которого он и держал оборону, рассказали бойцы. По их словам, опознать офицера удалось по истлевшему шеврону на груди с позывным - "Отмель". Они также вытащили и бронежилет комбата. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области, чтобы удержать важный плацдарм вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. Шестого марта президент РФ Владимир Путин передал вдове Героя России Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча главы государства с Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, ему исполнилось бы 46 лет.
https://ria.ru/20250311/podvig-2004366413.html
https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html
https://ria.ru/20250310/chebnev-2004175218.html
https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003386993_0:452:720:992_1920x0_80_0_0_1fc2d31cfe2c0d856c74e601c2290a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, алексей беспрозванных, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Алексей Беспрозванных, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Общество
В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым

В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым

© Фото : соцсетиСергей Чебнев
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 16 мар — РИА Новости. Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым проходит в Доме офицеров в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости.
Проститься с погибшими пришли около сотни людей. У гроба погибшего выставлен почетный караул.
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Посмотрел на командира — и заплакал". История подвига бойцов под Суджей
11 марта, 17:17
В начале церемонии прощания состоялся траурный митинг, участие в котором приняли сослуживцы Сергея Чебнева, друзья, ветераны боевых действий, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это одна из тех малых вещей, которые мы сейчас можем сделать", - сказал Беспрозванных.
В Калининград приехал Наиль Магдеев, мэр города Набережные Челны, где родился и вырос Сергей Чебнев.
"Пятьдесят шестая школа, которую закончил Сергей, по согласию родных названа и носит имя Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Чебнева. И в ближайшее время на территории школы будет установлен бюст Героя... Будет установлен бюст и в парке Победы", - сказал Магдеев.
После прощания в Доме офицеров, Сергея Чебнева с воинскими почестями похоронят на военно- мемориальном кладбище под Калининградом.
Президент России Владимир Путин передает вдове Героя России Сергея Чебнева – Ольге Чебневой орден Золотая звезда, которого её муж был удостоен посмертно - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, заявил Путин
6 марта, 17:04
Как ранее сообщила РИА Новости вдова Героя России Ольга Чебнева, бронежилет Сергея с его позывным "Отмель" будет передан в музей Победы в Москве.
В понедельник военнослужащие российской группировки войск "Север" сообщили РИА Новости, что тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
По словам бойцов, после того как подполковник получил смертельные ранения, его тело сразу вытащить не удалось, но они дали себе слово вернуться в Малую Локню и найти своего командира, для того, что чтобы похоронить с воинскими почестями.
Погибшего Чебнева нашли с южной стороны периметра местной ИТК, возле которого он и держал оборону, рассказали бойцы. По их словам, опознать офицера удалось по истлевшему шеврону на груди с позывным - "Отмель". Они также вытащили и бронежилет комбата.
Шеврон, по которому нашли тело героя России, комбата Сергея Чебнева с позывным Отмель - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"Эмоции душат": бойцы рассказали, как вытащили тело героя России Чебнева
10 марта, 19:53
В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области, чтобы удержать важный плацдарм вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.
Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России.
Шестого марта президент РФ Владимир Путин передал вдове Героя России Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча главы государства с Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, ему исполнилось бы 46 лет.
Освобожденное село Погребки в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Курской области бойцы ВС России дали жесточайший отпор ВСУ
2 марта, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районАлексей БеспрозванныхВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала