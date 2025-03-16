https://ria.ru/20250316/chebnev-2005318384.html

В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым

В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым - РИА Новости, 16.03.2025

В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебневым

Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым проходит в Доме офицеров в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:49:00+03:00

2025-03-16T13:49:00+03:00

2025-03-16T17:26:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 16 мар — РИА Новости. Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым проходит в Доме офицеров в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости. Проститься с погибшими пришли около сотни людей. У гроба погибшего выставлен почетный караул. В начале церемонии прощания состоялся траурный митинг, участие в котором приняли сослуживцы Сергея Чебнева, друзья, ветераны боевых действий, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это одна из тех малых вещей, которые мы сейчас можем сделать", - сказал Беспрозванных. В Калининград приехал Наиль Магдеев, мэр города Набережные Челны, где родился и вырос Сергей Чебнев. "Пятьдесят шестая школа, которую закончил Сергей, по согласию родных названа и носит имя Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Чебнева. И в ближайшее время на территории школы будет установлен бюст Героя... Будет установлен бюст и в парке Победы", - сказал Магдеев. После прощания в Доме офицеров, Сергея Чебнева с воинскими почестями похоронят на военно- мемориальном кладбище под Калининградом. Как ранее сообщила РИА Новости вдова Героя России Ольга Чебнева, бронежилет Сергея с его позывным "Отмель" будет передан в музей Победы в Москве. В понедельник военнослужащие российской группировки войск "Север" сообщили РИА Новости, что тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области. По словам бойцов, после того как подполковник получил смертельные ранения, его тело сразу вытащить не удалось, но они дали себе слово вернуться в Малую Локню и найти своего командира, для того, что чтобы похоронить с воинскими почестями. Погибшего Чебнева нашли с южной стороны периметра местной ИТК, возле которого он и держал оборону, рассказали бойцы. По их словам, опознать офицера удалось по истлевшему шеврону на груди с позывным - "Отмель". Они также вытащили и бронежилет комбата. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области, чтобы удержать важный плацдарм вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. Шестого марта президент РФ Владимир Путин передал вдове Героя России Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча главы государства с Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, ему исполнилось бы 46 лет.

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https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html

https://ria.ru/20250310/chebnev-2004175218.html

https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджанский район, алексей беспрозванных, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс, общество