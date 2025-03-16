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В Бухаресте прошла акция "Евроманифест" - РИА Новости, 16.03.2025
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00:41 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/buharest-2005258275.html
В Бухаресте прошла акция "Евроманифест"
В Бухаресте прошла акция "Евроманифест" - РИА Новости, 16.03.2025
В Бухаресте прошла акция "Евроманифест"
Акция "Евроманифест" в центре Бухареста, прошедшая на фоне политической нестабильности в стране, завершилась призывами сохранить европейский курс Румынии,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:41:00+03:00
2025-03-16T00:41:00+03:00
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БУХАРЕСТ, 16 мар – РИА Новости. Акция "Евроманифест" в центре Бухареста, прошедшая на фоне политической нестабильности в стране, завершилась призывами сохранить европейский курс Румынии, противостоять экстремизму и не допустить вмешательства извне в предстоящие выборы, передаёт корреспондент РИА Новости. По сообщению румынских СМИ, в акции в Бухаресте участвовало не менее 10 тысяч человек. Организаторы митинга ранее анонсировали, что прогнозируют участие 8,5 тысячи. Участники акции в финале исполнили гимн Румынии, патриотические песни и "Оду радости" - гимн Евросоюза. Мероприятие прошло на площади Победы, где собрались манифестанты с флагами Румынии и Евросоюза. В связи с акцией были перекрыты прилегающие улицы, что ограничило движение транспорта в центре города. Митинг прошел мирно, без серьезных инцидентов. Участники выразили поддержку прозападному курсу Румынии и призвали к сохранению демократических ценностей в стране. "Евроманифест", был организован сторонниками прозападного курса Румынии. На сайте акции отмечается, что "Евроманифест" не связан ни с одной политической партией или кандидатом. Аналогичные митинги прошли в субботу в других городах Румынии, включая Тимишоару, Ораде, Брашов и Клуж-Напоку. Митинг состоялся на фоне политической нестабильности в стране, связанной с отменой результатов первого тура президентских выборов, прошедших в декабре 2024 года. Тогда независимый кандидат Кэлин Джорджеску получил 22,94% голосов, опередив кандидата от либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая набрала 19,18%. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, ссылаясь на подозрения во вмешательстве иностранного государства и незаконном финансировании кампании Джорджеску. Новые президентские выборы запланированы на май 2025 года, при этом Конституционный суд запретил Джорджеску участвовать в них.
https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005254863.html
https://ria.ru/20250313/rumyniya-2004516984.html
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в мире, румыния, бухарест, клуж-напока, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Бухарест, Клуж-Напока, Президентские выборы в Румынии — 2024
В Бухаресте прошла акция "Евроманифест"

Акция Евроманифест в Бухаресте завершилась призывами сохранить европейский курс

© РИА Новости / Тюдор Винтилоy | Перейти в медиабанкУчастники акции в Бухаресте
Участники акции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Тюдор Винтилоy
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Участники акции в Бухаресте. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 16 мар – РИА Новости. Акция "Евроманифест" в центре Бухареста, прошедшая на фоне политической нестабильности в стране, завершилась призывами сохранить европейский курс Румынии, противостоять экстремизму и не допустить вмешательства извне в предстоящие выборы, передаёт корреспондент РИА Новости.
По сообщению румынских СМИ, в акции в Бухаресте участвовало не менее 10 тысяч человек. Организаторы митинга ранее анонсировали, что прогнозируют участие 8,5 тысячи. Участники акции в финале исполнили гимн Румынии, патриотические песни и "Оду радости" - гимн Евросоюза.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов
Вчера, 23:26
Мероприятие прошло на площади Победы, где собрались манифестанты с флагами Румынии и Евросоюза. В связи с акцией были перекрыты прилегающие улицы, что ограничило движение транспорта в центре города.
Митинг прошел мирно, без серьезных инцидентов. Участники выразили поддержку прозападному курсу Румынии и призвали к сохранению демократических ценностей в стране. "Евроманифест", был организован сторонниками прозападного курса Румынии. На сайте акции отмечается, что "Евроманифест" не связан ни с одной политической партией или кандидатом. Аналогичные митинги прошли в субботу в других городах Румынии, включая Тимишоару, Ораде, Брашов и Клуж-Напоку.
Митинг состоялся на фоне политической нестабильности в стране, связанной с отменой результатов первого тура президентских выборов, прошедших в декабре 2024 года. Тогда независимый кандидат Кэлин Джорджеску получил 22,94% голосов, опередив кандидата от либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая набрала 19,18%. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, ссылаясь на подозрения во вмешательстве иностранного государства и незаконном финансировании кампании Джорджеску. Новые президентские выборы запланированы на май 2025 года, при этом Конституционный суд запретил Джорджеску участвовать в них.
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Это безумие". Евросоюз пожертвовал целой страной ради США
13 марта, 08:00
 
В миреРумынияБухарестКлуж-НапокаПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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