https://ria.ru/20250316/bojtsy-2005348228.html

Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области

Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" в Курской области, удостоены государственных наград РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:06:00+03:00

2025-03-16T17:06:00+03:00

2025-03-16T17:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

россия

курская область

апти алаудинов

рамзан кадыров

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" в Курской области, удостоены государственных наград РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" и проявившие высокий профессионализм, стойкость духа и настоящий мужской характер, награждены государственными наградами РФ, высшей наградой Чеченской Республики и спецназа "АхматТ", - написал Алаудинов в своем Telegram-канале. Глава Чечни Рамзан Кадыров также подчеркнул, что именно он принял решение присвоить бойцам звание "Герой ЧР". "В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить Бекхану Юнусову (да, да, тот самый Аид), Вахе Сааеву (Ваха), Султану Магомадову (Охотник), Андрею Кудашкину (Архангел), Сергею Исмаилову, Олегу Трейдину, Рустаму Джабраилову и Лечи Зулаеву высшее звание Чеченской Республики — "Герой ЧР". Это заслуженные награды, завоёванные потом и кровью, самоотверженной службой на передовой и беззаветной преданностью Отечеству", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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суджа, россия, курская область, апти алаудинов, рамзан кадыров, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность