Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/bojtsy-2005348228.html
Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области
Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области
Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" в Курской области, удостоены государственных наград РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:06:00+03:00
2025-03-16T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
апти алаудинов
рамзан кадыров
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005297820_0:318:3071:2045_1920x0_80_0_0_04f58aea53fc95887770a2ef7a406d32.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" в Курской области, удостоены государственных наград РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" и проявившие высокий профессионализм, стойкость духа и настоящий мужской характер, награждены государственными наградами РФ, высшей наградой Чеченской Республики и спецназа "АхматТ", - написал Алаудинов в своем Telegram-канале. Глава Чечни Рамзан Кадыров также подчеркнул, что именно он принял решение присвоить бойцам звание "Герой ЧР". "В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить Бекхану Юнусову (да, да, тот самый Аид), Вахе Сааеву (Ваха), Султану Магомадову (Охотник), Андрею Кудашкину (Архангел), Сергею Исмаилову, Олегу Трейдину, Рустаму Джабраилову и Лечи Зулаеву высшее звание Чеченской Республики — "Герой ЧР". Это заслуженные награды, завоёванные потом и кровью, самоотверженной службой на передовой и беззаветной преданностью Отечеству", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
суджа
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005297820_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_c96da8e5a7cc0ba0dfe29cb9230c9d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, россия, курская область, апти алаудинов, рамзан кадыров, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Апти Алаудинов, Рамзан Кадыров, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Ахмата" удостоены госнаград после операции "Поток" в Курской области

Спецназ "Ахмат" удостоен госнаград после операции "Поток" в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоец подразделения спецназа "Ахмат"
Боец подразделения спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боец подразделения спецназа "Ахмат"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" в Курской области, удостоены государственных наград РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
15 марта, 08:00
"Бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, принимавшие участие в операции "Поток" и проявившие высокий профессионализм, стойкость духа и настоящий мужской характер, награждены государственными наградами РФ, высшей наградой Чеченской Республики и спецназа "АхматТ", - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также подчеркнул, что именно он принял решение присвоить бойцам звание "Герой ЧР".
"В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить Бекхану Юнусову (да, да, тот самый Аид), Вахе Сааеву (Ваха), Султану Магомадову (Охотник), Андрею Кудашкину (Архангел), Сергею Исмаилову, Олегу Трейдину, Рустаму Джабраилову и Лечи Зулаеву высшее звание Чеченской Республики — "Герой ЧР". Это заслуженные награды, завоёванные потом и кровью, самоотверженной службой на передовой и беззаветной преданностью Отечеству", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьАпти АлаудиновРамзан КадыровВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала