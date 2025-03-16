https://ria.ru/20250316/bilety-2005320462.html

Директор Дома музыки оценил новые правила покупки билетов в Москве

Директор Дома музыки оценил новые правила покупки билетов в Москве - РИА Новости, 16.03.2025

Директор Дома музыки оценил новые правила покупки билетов в Москве

Новые правила покупки билетов и посещения культурных площадок сделали процедуру прозрачнее, Дом музыки в Москве нормально отработал первый день по новым... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:04:00+03:00

2025-03-16T14:04:00+03:00

2025-03-16T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новые правила покупки билетов и посещения культурных площадок сделали процедуру прозрачнее, Дом музыки в Москве нормально отработал первый день по новым правилам, сообщил РИА Новости генеральный директор площадки Сергей Тимощук. Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в субботу. Теперь с посетителей требуется документ, удостоверяющий личность человека. "Пилотный проект нужен, чтобы повысить уровень безопасности во время проведения концертов. Еще одна его цель – борьба с разного рода мошенниками и перекупщиками: с новыми правилами процедура покупки билетов и посещения мероприятий стала прозрачнее. Дом музыки нормально отработал первый день в новом формате: мы увеличили количество точек прохода зрителей, и, соответственно, персонала, отвечающего за сканирование билетов", - рассказал Тимощук. По его словам, в период адаптации к новым правилам перед началом мероприятий на подходах к залам Дома музыки работают волонтеры. Их задача – предупреждать зрителей о необходимости вместе с билетом предъявить и документ, удостоверяющий личность. "Мы отмечаем спрогнозированный ранее небольшой спад продаж, но уверены, что ситуация в скором времени нормализуется. Связан данный факт с изменениями и отложенным спросом: люди хотят окончательно определиться с кем пойдут, прежде чем вводить конкретные персональные данные. Очевидно, что идет процесс адаптации к новым условиям, но убежден, что в скором времени к системе привыкнут и оценят ее плюсы. Мы уверены, что в рамках реализации пилотного проекта все организационные вопросы будут оперативно решаться", - отметил генеральный директор Дома музыки. Он напомнил, что приобрести билет можно с помощью нового городского сервиса "Мосбилет".

https://ria.ru/20250314/teatry-2004550388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, новости культуры, московский международный дом музыки, музыка