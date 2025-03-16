https://ria.ru/20250316/bespilotniki-2005291030.html

Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА

Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА

России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:22:00+03:00

2025-03-16T10:22:00+03:00

2025-03-16T10:23:00+03:00

технологии

белоруссия

россия

минск

максим орешкин

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений", - сказал Орешкин, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии. Замглавы администрации президента уточнил, что перед размещением совместного производства беспилотников в Белоруссии необходимо решить ряд вопросов. "Вопрос не только в производстве, вопрос в гармонизации регуляторики и выработки принципов технологического суверенитета в этом процессе. Там много вопросов", - отметил он. На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html

https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987795731.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, белоруссия, россия, минск, максим орешкин, александр лукашенко, владимир путин