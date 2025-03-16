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Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
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10:22 16.03.2025 (обновлено: 10:23 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/bespilotniki-2005291030.html
Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА
Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА
России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T10:22:00+03:00
2025-03-16T10:23:00+03:00
технологии
белоруссия
россия
минск
максим орешкин
александр лукашенко
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений", - сказал Орешкин, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии. Замглавы администрации президента уточнил, что перед размещением совместного производства беспилотников в Белоруссии необходимо решить ряд вопросов. "Вопрос не только в производстве, вопрос в гармонизации регуляторики и выработки принципов технологического суверенитета в этом процессе. Там много вопросов", - отметил он. На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
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технологии, белоруссия, россия, минск, максим орешкин, александр лукашенко, владимир путин
Технологии, Белоруссия, Россия, Минск, Максим Орешкин, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА

Орешкин: РФ и Белоруссия проведут большую работу для запуска производства БПЛА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники.
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"Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений", - сказал Орешкин, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии.
Замглавы администрации президента уточнил, что перед размещением совместного производства беспилотников в Белоруссии необходимо решить ряд вопросов.
«
"Вопрос не только в производстве, вопрос в гармонизации регуляторики и выработки принципов технологического суверенитета в этом процессе. Там много вопросов", - отметил он.
На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.
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