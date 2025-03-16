https://ria.ru/20250316/bespilotnik-2005372307.html
В Орловской области уничтожили два беспилотника
В Орловской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 16.03.2025
В Орловской области уничтожили два беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:14:00+03:00
2025-03-16T20:14:00+03:00
2025-03-16T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков. "Над Орловской областью перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале. Клычков добавил, что средства ПВО продолжают работу, опасность атак сохраняется.
https://ria.ru/20250316/opasnost-2005370883.html
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области уничтожили два беспилотника
Клычков: силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Орловской области