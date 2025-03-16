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В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 16.03.2025
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17:56 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/belgrad-2005353508.html
В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка
В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 16.03.2025
В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка
В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка после митинга накануне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:56:00+03:00
2025-03-16T17:56:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка после митинга накануне, передает корреспондент РИА Новости. Общественный транспорт работает. Пионерский парк около администрации президента, где находится лагерь сторонников Александра Вучича, по-прежнему охраняется полицейскими. Лагерь окружен двумя рядами тракторов, которые сильно пострадали от действий протестующих - у них разбиты окна и вырваны детали, спущены шины. Трактора исписаны оскорбительными граффити. Однако самих протестующих около лагеря нет. Между тем, во второй половине дня воскресенья возможны новые акции протеста. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции в субботу получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
сербия
белград (город)
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353
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Потасовки и петарды: масштабный митинг протеста в Белграде
Потасовки и петарды: масштабный митинг протеста в Белграде.
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Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде, видео
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка
БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка после митинга накануне, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-16T17:56
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В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка

В Белграде сохраняется спокойная обстановка после прошедшего накануне митинга

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде 15 марта 2025 года
Акция протеста в Белграде 15 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде 15 марта 2025 года
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка после митинга накануне, передает корреспондент РИА Новости.
Общественный транспорт работает. Пионерский парк около администрации президента, где находится лагерь сторонников Александра Вучича, по-прежнему охраняется полицейскими. Лагерь окружен двумя рядами тракторов, которые сильно пострадали от действий протестующих - у них разбиты окна и вырваны детали, спущены шины. Трактора исписаны оскорбительными граффити. Однако самих протестующих около лагеря нет.
Между тем, во второй половине дня воскресенья возможны новые акции протеста.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции в субботу получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичБеспорядки в Белграде
 
 
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