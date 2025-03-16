https://ria.ru/20250316/belgrad-2005263774.html
В Белграде завершился масштабный митинг протеста
В Белграде завершился масштабный митинг протеста - РИА Новости, 16.03.2025
В Белграде завершился масштабный митинг протеста
Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:09:00+03:00
2025-03-16T02:09:00+03:00
2025-03-16T02:12:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005204649_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8f8d9be6d746bdd4df792b9e69c846ff.jpg
БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые наиболее сознательные активисты, как и было запланировано заранее, собирают мусор, оставшийся после акции. Остальные подбадривают их одобрительными выкриками и аплодисментами. Автомобильное движение в центре города восстановлено. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется ввиду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005231499.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005204649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e6f40529b13ee6f7db41c922c9a6b94.jpg
Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски.
У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
2025-03-16T02:09
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
В Белграде завершился масштабный митинг протеста
В Белграде после угроз полиции применить силу завершился митинг протеста
БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые наиболее сознательные активисты, как и было запланировано заранее, собирают мусор, оставшийся после акции. Остальные подбадривают их одобрительными выкриками и аплодисментами.
Автомобильное движение в центре города восстановлено.
Ранее президент Сербии Александр Вучич
заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда
сторонники Вучича.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется ввиду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.