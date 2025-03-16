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В Белграде завершился масштабный митинг протеста - РИА Новости, 16.03.2025
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02:09 16.03.2025 (обновлено: 02:12 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/belgrad-2005263774.html
В Белграде завершился масштабный митинг протеста
В Белграде завершился масштабный митинг протеста - РИА Новости, 16.03.2025
В Белграде завершился масштабный митинг протеста
Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:09:00+03:00
2025-03-16T02:12:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые наиболее сознательные активисты, как и было запланировано заранее, собирают мусор, оставшийся после акции. Остальные подбадривают их одобрительными выкриками и аплодисментами. Автомобильное движение в центре города восстановлено. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется ввиду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005231499.html
сербия
белград (город)
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Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
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РИА Новости
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
В Белграде завершился масштабный митинг протеста

В Белграде после угроз полиции применить силу завершился митинг протеста

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Акция протеста в Белграде
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые наиболее сознательные активисты, как и было запланировано заранее, собирают мусор, оставшийся после акции. Остальные подбадривают их одобрительными выкриками и аплодисментами.
Автомобильное движение в центре города восстановлено.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется ввиду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.
Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде протестующие заполнили весь центр города
Вчера, 19:42
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичБеспорядки в Белграде
 
 
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