https://ria.ru/20250316/belgrad-2005263774.html

В Белграде завершился масштабный митинг протеста

В Белграде завершился масштабный митинг протеста - РИА Новости, 16.03.2025

В Белграде завершился масштабный митинг протеста

Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:09:00+03:00

2025-03-16T02:09:00+03:00

2025-03-16T02:12:00+03:00

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сербия

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александр вучич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Масштабный митинг протеста в сербской столице завершился, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые наиболее сознательные активисты, как и было запланировано заранее, собирают мусор, оставшийся после акции. Остальные подбадривают их одобрительными выкриками и аплодисментами. Автомобильное движение в центре города восстановлено. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется ввиду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005231499.html

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белград (город)

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Обстановка у здания городского собрания Белграда Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов. 2025-03-16T02:09 true PT0M23S

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде