https://ria.ru/20250316/belgrad-2005262274.html

Вучич заявил о повреждении ста тракторов в ходе протестов в Белграде

Вучич заявил о повреждении ста тракторов в ходе протестов в Белграде - РИА Новости, 16.03.2025

Вучич заявил о повреждении ста тракторов в ходе протестов в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде были повреждены около 100 тракторов. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:40:00+03:00

2025-03-16T01:40:00+03:00

2025-03-16T01:40:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде были повреждены около 100 тракторов. Ранее он сообщил, что различные травмы в ходе протестной акции получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. "Мы полицейские дубинки даже не подняли и не применили сегодня. Полицейские терпели все и вытерпели. В Пионерский парк (перед администрацией президента, где стоят палатки группы "Студенты 2.0" за возобновление учебы - ред.) брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов", - заявил Вучич вечером в субботу, трансляцию вело агентство Танюг. Часть тракторов у Пионерского парка поставили аграрии, которые поддерживают Вучича, в то время как аграрии - противники нынешних властей Сербии также приводили колонну своих тракторов в субботу. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек. У здания городского собрания Белграда через дорогу от парламента в субботу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления. После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носили капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была объявлена "Днем Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005237403.html

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Обстановка у здания городского собрания Белграда Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов. 2025-03-16T01:40 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, беспорядки в белграде