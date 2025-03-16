https://ria.ru/20250316/belgrad-2005257978.html

В Белграде подрались двое протестующих

В Белграде подрались двое протестующих - РИА Новости, 16.03.2025

В Белграде подрались двое протестующих

Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости. Один из них громко кричал на полицейских, стоящих близ ограждений, расположенных вдоль улицы Краля Милана. Другой протестующий сделал ему замечание и даже толкнул его. Возникла перепалка. Полицейские стали кричать обоим, чтобы они успокоились, а затем подоспевшие активисты разняли драчунов. Ранее МВД Сербии сообщило, что в ходе митинга были драки между протестующими. Также полиция призвала митингующих разойтись, угрожая в противном случае применить силу. После этого многие протестующие стали отходить от Пионерского парка, в котором находится лагерь сторонников президента Александра Вучича. Однако несколько сотен самых активных участников протеста еще пытаются задирать полицейских, охраняющих лагерь.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html

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Обстановка у здания городского собрания Белграда Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов. 2025-03-16T00:38 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, александр вучич, беспорядки в белграде, белград (город)