https://ria.ru/20250316/belgrad-2005257978.html
В Белграде подрались двое протестующих
В Белграде подрались двое протестующих - РИА Новости, 16.03.2025
В Белграде подрались двое протестующих
Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:38:00+03:00
2025-03-16T00:38:00+03:00
2025-03-16T00:39:00+03:00
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сербия
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беспорядки в белграде
белград (город)
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости. Один из них громко кричал на полицейских, стоящих близ ограждений, расположенных вдоль улицы Краля Милана. Другой протестующий сделал ему замечание и даже толкнул его. Возникла перепалка. Полицейские стали кричать обоим, чтобы они успокоились, а затем подоспевшие активисты разняли драчунов. Ранее МВД Сербии сообщило, что в ходе митинга были драки между протестующими. Также полиция призвала митингующих разойтись, угрожая в противном случае применить силу. После этого многие протестующие стали отходить от Пионерского парка, в котором находится лагерь сторонников президента Александра Вучича. Однако несколько сотен самых активных участников протеста еще пытаются задирать полицейских, охраняющих лагерь.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html
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Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски.
У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
2025-03-16T00:38
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РИА Новости
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в мире, сербия, александр вучич, беспорядки в белграде, белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде, Белград (город)
В Белграде подрались двое протестующих
В Белграде двое протестующих подрались из-за спора о провокации полиции