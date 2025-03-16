Рейтинг@Mail.ru
В Белграде подрались двое протестующих - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 16.03.2025 (обновлено: 00:39 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/belgrad-2005257978.html
В Белграде подрались двое протестующих
В Белграде подрались двое протестующих - РИА Новости, 16.03.2025
В Белграде подрались двое протестующих
Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:38:00+03:00
2025-03-16T00:39:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
беспорядки в белграде
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c45ca200ca00832eaa284676b6cf7ae.jpg
БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости. Один из них громко кричал на полицейских, стоящих близ ограждений, расположенных вдоль улицы Краля Милана. Другой протестующий сделал ему замечание и даже толкнул его. Возникла перепалка. Полицейские стали кричать обоим, чтобы они успокоились, а затем подоспевшие активисты разняли драчунов. Ранее МВД Сербии сообщило, что в ходе митинга были драки между протестующими. Также полиция призвала митингующих разойтись, угрожая в противном случае применить силу. После этого многие протестующие стали отходить от Пионерского парка, в котором находится лагерь сторонников президента Александра Вучича. Однако несколько сотен самых активных участников протеста еще пытаются задирать полицейских, охраняющих лагерь.
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у здания городского собрания Белграда
Обстановка перед городским собранием Белграда, где прошла акция студентов и сторонников оппозиции, накаляется. На площади появились агрессивно настроенные группы молодых людей спортивного вида, на многих капюшоны и маски. У здания городского собрания дежурит полиция в экипировке, в ее сторону ранее было брошено несколько предметов.
2025-03-16T00:38
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c30e21a402dc8033664f82cc841b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, беспорядки в белграде, белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде, Белград (город)
В Белграде подрались двое протестующих

В Белграде двое протестующих подрались из-за спора о провокации полиции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Белграде
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Двое протестующих в Белграде подрались, когда один провоцировал полицию, а второй пытался его успокоить, передает корреспондент РИА Новости.
Один из них громко кричал на полицейских, стоящих близ ограждений, расположенных вдоль улицы Краля Милана. Другой протестующий сделал ему замечание и даже толкнул его. Возникла перепалка. Полицейские стали кричать обоим, чтобы они успокоились, а затем подоспевшие активисты разняли драчунов.
Ранее МВД Сербии сообщило, что в ходе митинга были драки между протестующими. Также полиция призвала митингующих разойтись, угрожая в противном случае применить силу. После этого многие протестующие стали отходить от Пионерского парка, в котором находится лагерь сторонников президента Александра Вучича. Однако несколько сотен самых активных участников протеста еще пытаются задирать полицейских, охраняющих лагерь.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом
Вчера, 03:36
 
В миреСербияАлександр ВучичБеспорядки в БелградеБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала