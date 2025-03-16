https://ria.ru/20250316/bashkirija-2005379379.html
В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек
В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек - РИА Новости, 16.03.2025
В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек
Спасатели эвакуируют 35 человек с территории термобань в селе в Башкирии, заблокированных из-за перелива воды через мост, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:19:00+03:00
2025-03-16T21:19:00+03:00
2025-03-16T21:19:00+03:00
происшествия
россия
кармаскалинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 16 мар — РИА Новости. Спасатели эвакуируют 35 человек с территории термобань в селе в Башкирии, заблокированных из-за перелива воды через мост, сообщает ГУ МЧС по республике. "Спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС выехали в Кармаскалинский район, где 35 человек, находящихся в термобанях "Голубое озеро", не могут проехать через мост из-за перелива реки Узень. Выезд заблокирован, автомобили проехать не могут. Принято решение об эвакуации людей. Машины рекомендовано отогнать подальше и оставить на возвышенности", — говорится в сообщении. Администрация района отправила на место автобус для перевозки эвакуированных, добавили в ГУ МЧС по Башкирии. По данным ведомства, за последние сутки в МЧС Башкортостана поступило 157 сообщений о подтоплении территорий талыми водами.
https://ria.ru/20250309/pogoda-2003868355.html
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происшествия, россия, кармаскалинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кармаскалинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек
В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек с территории термобань