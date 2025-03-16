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Автомобильная аптечка-2025 состав, требования и срок годности
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Автомобильная аптечка 2025: нововведения, сроки годности и цены
Автомобильная аптечка-2025 состав, требования и срок годности
Автомобильная аптечка 2025: нововведения, сроки годности и цены
Каковы требования к составу автомобильной аптечки в России в 2025 году, какие средства первой помощи должны быть в машине в соответствии с рекомендациями... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:08:00+03:00
2025-03-16T18:08:00+03:00
россия
общество
авто
аптечка
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Каковы требования к составу автомобильной аптечки в России в 2025 году, какие средства первой помощи должны быть в машине в соответствии с рекомендациями Минздрава, а что возить с собой запрещено — в материале РИА Новости.Автомобильная аптечкаПриказ Минздрава, утверждающий новый состав автомобильной аптечки, вступил в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. При этом документ не предполагает неотложной замены нынешнего медицинского набора — прежний разрешено использовать до 1 сентября 2027 года (если позволяет срок годности).Срок годностиСрок годности автомобильных аптечек указывают на кейсе. Для меднаборов, в которых нет лекарственных препаратов, он обычно составляет четыре года, но в зависимости от производителя может варьироваться от трех до пяти лет.ЦенаЦены на автомобильные аптечки в 2025 году начинаются от 300 рублей — существенно подешевели они после ввода новых требований, исключающих необходимость возить с собой дорогостоящие лекарства. Стандартные наборы в среднем стоят до 700 рублей. Есть множество премиальных предложений с дополнительными функциями и расширенным составом, верхней планки цены для которых нет. Купить все это можно в аптеке, в автомагазинах, в магазинах инструментов, а также онлайн — на популярных маркетплейсах и интернет-гипермаркетах.В каких транспортных средствах должна бытьТолько владельцы двухколесных транспортных средств — мотоциклов и мопедов без бокового прицепа — освобождаются от обязанности покупать аптечку первой помощи. Во всех остальных ТС — легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, трамваях, троллейбусах и пр. — она должна быть. Если в машине больше восьми кресел, а также если это автобус со “стоячими” местами, по ГОСТу нужна не одна, а три аптечки.В легковой машине аптечка первой помощи должна находиться в салоне, а не в багажнике, чтобы до нее можно было добраться в считанные секунды. Лучше всего положить меднабор в бардачок, если позволяют габариты, в карман водительской двери, на полку под задним стеклом или в специальный органайзер. Нередко аптечку кладут под водительское сиденье, однако эксперты так делать не советуют: в экстренной ситуации доступ к меднабору может быть заблокирован.В пассажирском транспорте аптечку следует размещать на видном месте, обозначая ее положение знаком в виде красного креста на белом фоне. В строительной, сельскохозяйственной и специальной технике существуют отраслевые стандарты расположения оборудования для оказания первой помощи.Состав автомобильной аптечки — 2025Состав автомобильной аптечки определяется действующим приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 мая 2024 № 260н. В 2025 в него входит исключительно набор первой помощи, без лекарственных препаратов.Обязательные средстваУтвержденный состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года:Дополнительные средстваВыбор дополнительных средств зависит от самого автомобилиста. Это могут быть уже не предметы первой медицинской помощи, а медикаменты от определенных болезней или состояний.“Помимо специфических препаратов, рекомендовано дополнить аптечку стандартным набором медикаментами из домашней аптечки, — советует Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE. — Это обезболивающие, жаропонижающие, некоторые антигистаминные — строго те, что не противопоказаны при вождении; для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, охлаждающие пакеты. Как такового запрета на перевозку лекарственных средств нет — водитель может сам выбрать, какие стоит иметь при себе”.Дополнительно в автомобильную аптечку можно положить повязку, которой при случае зафиксировать поврежденную руку или ногу, термоодеяло или накидку. Летом не лишним будет дополнить набор репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.Отличие старых наборов от новыхГлавное отличие аптечки образца 2021 года от старых — отсутствие лекарственных препаратов. До этого в меднаборе обязательно должны были присутствовать анальгин, аспирин, раствор сульфацила натрия, йод, валидол, корвалол, нашатырный спирт, активированный уголь.С 1 сентября 2024 года:Что нельзя возить в аптечкеЗакон не устанавливает ограничений на содержимое аптечки, в ней могут быть любые не запрещенные в РФ препараты. Однако эксперты не советуют возить с собой:Прием таких препаратов снижает концентрацию, они могут вызывать сонливость и замедлять реакции, и такие состояния, понятно, опасны при вождении транспортного средства. А снотворное, принятое на ночь, может действовать и в течение следующего дня. Кроме того, нужно постоянно следить за сроком годности таких лекарств.Обязательна ли аптечкаВ каждом легковом и грузовом автомобиле, автобусе, тракторе и даже в мотоцикле с боковым прицепом должна быть аптечка. Об этом говорится в пункте 7 Правил дорожного движения (ПДД) РФ. Транспортным средством без набора первой помощи управлять запрещается.Наличие аптечки и ее соответствие требованиям проверяют во время техосмотра, также попросить предъявить меднабор может сотрудник ГИБДД, остановивший машину на дороге. Правда, в разделе ПДД, касающегося общих обязанностей водителя, нет пункта, указывающего, что автомобилист должен такую просьбу выполнять.Ответственность за отсутствиеПо статье 12.5 КоАП РФ за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки водителям грозил штраф в размере 500 рублей, но с 1 сентября 2023 года это не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности. Требования об их наличии исключены из перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средствКак применять аптечкуСогласно статье 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. В случае чрезвычайной ситуации, следует как можно быстрее достать аптечку, определить характер травмы и какое средство требуется. Использовать его надо строго в соответствии с инструкцией — она есть в каждом автомобильном меднаборе. При необходимости нужно сразу же вызвать скорую помощь или — если это возможно — отвезти пострадавшего в ближайшую больницу.Изменения в 2025 годуПоследние изменения произошли 1 сентября 2024 года, тогда частично изменился состав автомобильной аптечки. В 2025 году пока никаких нововведений не планируется.
https://ria.ru/20230629/medpodgotovka-1881183257.html
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россия, общество, авто, аптечка
Россия, Общество, Авто, Аптечка

Автомобильная аптечка 2025: нововведения, сроки годности и цены

© Depositphotos.com / budabarАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Depositphotos.com / budabar
Автомобильная аптечка
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Оглавление
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Каковы требования к составу автомобильной аптечки в России в 2025 году, какие средства первой помощи должны быть в машине в соответствии с рекомендациями Минздрава, а что возить с собой запрещено — в материале РИА Новости.

Автомобильная аптечка

Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Приказ Минздрава, утверждающий новый состав автомобильной аптечки, вступил в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. При этом документ не предполагает неотложной замены нынешнего медицинского набора — прежний разрешено использовать до 1 сентября 2027 года (если позволяет срок годности).
© РИА Новости / Игорь ЗарембоАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Автомобильная аптечка

Срок годности

Срок годности автомобильных аптечек указывают на кейсе. Для меднаборов, в которых нет лекарственных препаратов, он обычно составляет четыре года, но в зависимости от производителя может варьироваться от трех до пяти лет.

Цена

Цены на автомобильные аптечки в 2025 году начинаются от 300 рублей — существенно подешевели они после ввода новых требований, исключающих необходимость возить с собой дорогостоящие лекарства. Стандартные наборы в среднем стоят до 700 рублей. Есть множество премиальных предложений с дополнительными функциями и расширенным составом, верхней планки цены для которых нет. Купить все это можно в аптеке, в автомагазинах, в магазинах инструментов, а также онлайн — на популярных маркетплейсах и интернет-гипермаркетах.

В каких транспортных средствах должна быть

Только владельцы двухколесных транспортных средств — мотоциклов и мопедов без бокового прицепа — освобождаются от обязанности покупать аптечку первой помощи. Во всех остальных ТС — легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, трамваях, троллейбусах и пр. — она должна быть. Если в машине больше восьми кресел, а также если это автобус со “стоячими” местами, по ГОСТу нужна не одна, а три аптечки.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
В легковой машине аптечка первой помощи должна находиться в салоне, а не в багажнике, чтобы до нее можно было добраться в считанные секунды. Лучше всего положить меднабор в бардачок, если позволяют габариты, в карман водительской двери, на полку под задним стеклом или в специальный органайзер. Нередко аптечку кладут под водительское сиденье, однако эксперты так делать не советуют: в экстренной ситуации доступ к меднабору может быть заблокирован.
В пассажирском транспорте аптечку следует размещать на видном месте, обозначая ее положение знаком в виде красного креста на белом фоне. В строительной, сельскохозяйственной и специальной технике существуют отраслевые стандарты расположения оборудования для оказания первой помощи.

Состав автомобильной аптечки — 2025

Состав автомобильной аптечки определяется действующим приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 мая 2024 № 260н. В 2025 в него входит исключительно набор первой помощи, без лекарственных препаратов.
© Фото : пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкМедицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи
Медицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : пресс-служба МЧС РФ
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Медицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи

Обязательные средства

Утвержденный состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года:
  • маска медицинская нестерильная одноразовая — две штуки;
  • перчатки медицинские нестерильные, размером не меньше M — две пары;
  • одноразовая маска для проведения процедуры искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" — две штуки;
  • жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения, одноразовый или многоразовый — одна штука;
  • Бинт марлевый медицинский размером не менее пять метров на десять сантиметров или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее два метра на десять сантиметров — 3 штуки;
  • Бинт марлевый медицинский размером не менее семь метров на 14 сантиметров или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее два метра на 14 сантиметров — 3 штуки;
  • салфетки медицинские стерильные размером 16 на 13 сантиметров N 10 — две упаковки;
  • лейкопластырь фиксирующий рулонный длиной пять метров и шириной два сантиметра (стандартный, гипоаллергенный, силиконовый или водонепроницаемый) — одна штука;
  • Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см — одно;
  • ножницы;
  • инструкция по оказанию первой помощи с применением данной аптечки;
  • Блокнот формата не менее А7 — один;
  • Маркер черный (синий) или карандаш — один;
  • Футляр или сумка — одна штука.

Дополнительные средства

Выбор дополнительных средств зависит от самого автомобилиста. Это могут быть уже не предметы первой медицинской помощи, а медикаменты от определенных болезней или состояний.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудница аптеки
«
“Помимо специфических препаратов, рекомендовано дополнить аптечку стандартным набором медикаментами из домашней аптечки, — советует Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE. — Это обезболивающие, жаропонижающие, некоторые антигистаминные — строго те, что не противопоказаны при вождении; для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, охлаждающие пакеты. Как такового запрета на перевозку лекарственных средств нет — водитель может сам выбрать, какие стоит иметь при себе”.
Дополнительно в автомобильную аптечку можно положить повязку, которой при случае зафиксировать поврежденную руку или ногу, термоодеяло или накидку. Летом не лишним будет дополнить набор репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.

Отличие старых наборов от новых

Главное отличие аптечки образца 2021 года от старых — отсутствие лекарственных препаратов. До этого в меднаборе обязательно должны были присутствовать анальгин, аспирин, раствор сульфацила натрия, йод, валидол, корвалол, нашатырный спирт, активированный уголь.
С 1 сентября 2024 года:
  • Устройств для проведения искусственного дыхания должно быть два вместо одного.
  • Количество марлевых медицинских бинтов размером не менее 5 метров на 10 сантиметров уменьшилось до трех штук вместо четырех. Кроме того, их теперь можно заменить на фиксирующие эластичные нестерильные бинты размером не менее два метра на десять сантиметров.
  • Медицинский бинт 7 м X 14 см можно заменить на эластичный бинт размером не менее два метра на 14 сантиметров.
  • Салфетки уже могут не быть марлевыми, а их ширина уменьшилась с 14 до 13 сантиметров.
  • В список впервые попали покрывало, маркер (карандаш) и блокнот.
  • Содержимое аптечки можно хранить не только в футляре, но и в сумке.

Что нельзя возить в аптечке

© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Автомобильная аптечка
Закон не устанавливает ограничений на содержимое аптечки, в ней могут быть любые не запрещенные в РФ препараты. Однако эксперты не советуют возить с собой:
  • спиртосодержащие лекарственные средства;
  • некоторые антигистаминные;
  • транквилизаторы, снотворные.
Прием таких препаратов снижает концентрацию, они могут вызывать сонливость и замедлять реакции, и такие состояния, понятно, опасны при вождении транспортного средства. А снотворное, принятое на ночь, может действовать и в течение следующего дня. Кроме того, нужно постоянно следить за сроком годности таких лекарств.

Обязательна ли аптечка

В каждом легковом и грузовом автомобиле, автобусе, тракторе и даже в мотоцикле с боковым прицепом должна быть аптечка. Об этом говорится в пункте 7 Правил дорожного движения (ПДД) РФ. Транспортным средством без набора первой помощи управлять запрещается.
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Наличие аптечки и ее соответствие требованиям проверяют во время техосмотра, также попросить предъявить меднабор может сотрудник ГИБДД, остановивший машину на дороге. Правда, в разделе ПДД, касающегося общих обязанностей водителя, нет пункта, указывающего, что автомобилист должен такую просьбу выполнять.

Ответственность за отсутствие

По статье 12.5 КоАП РФ за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки водителям грозил штраф в размере 500 рублей, но с 1 сентября 2023 года это не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности. Требования об их наличии исключены из перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Как применять аптечку

Согласно статье 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. В случае чрезвычайной ситуации, следует как можно быстрее достать аптечку, определить характер травмы и какое средство требуется. Использовать его надо строго в соответствии с инструкцией — она есть в каждом автомобильном меднаборе. При необходимости нужно сразу же вызвать скорую помощь или — если это возможно — отвезти пострадавшего в ближайшую больницу.
© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Автомобильная аптечка

Изменения в 2025 году

Последние изменения произошли 1 сентября 2024 года, тогда частично изменился состав автомобильной аптечки. В 2025 году пока никаких нововведений не планируется.
 
РоссияОбществоАвтоАптечка
 
 
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