https://ria.ru/20250316/avariya-2005355539.html

На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии

На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 16.03.2025

На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии

Более 3,5 тысячи человек осталось без электричества на Ставрополье из-за аварийного отключения в Предгорном муниципальном округе, сообщает глава округа Николай... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:18:00+03:00

2025-03-16T18:18:00+03:00

2025-03-16T18:18:00+03:00

происшествия

жкх

привольное

николай бондаренко

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ПЯТИГОРСК, 16 мар — РИА Новости. Более 3,5 тысячи человек осталось без электричества на Ставрополье из-за аварийного отключения в Предгорном муниципальном округе, сообщает глава округа Николай Бондаренко. "Поступила информация от ДД ЦЭС "Ставропольэнерго" об аварийном отключении электроснабжения в следующих населённых пунктах: хутор Новая Пролетарка, село Привольное, село Садовое. Количество абонентов – около 1216 (3648 человек, из них 1125 детей)", – написал Бондаренко в Telegram-канале. Отмечается, что причины аварии выясняются. На месте работает аварийная бригада.

https://ria.ru/20250312/khlopok-2004568074.html

привольное

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2025

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происшествия, жкх, привольное, николай бондаренко