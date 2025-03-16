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На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 16.03.2025
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18:18 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/avariya-2005355539.html
На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии
На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 16.03.2025
На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии
Более 3,5 тысячи человек осталось без электричества на Ставрополье из-за аварийного отключения в Предгорном муниципальном округе, сообщает глава округа Николай... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:18:00+03:00
2025-03-16T18:18:00+03:00
происшествия
жкх
привольное
николай бондаренко
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ПЯТИГОРСК, 16 мар — РИА Новости. Более 3,5 тысячи человек осталось без электричества на Ставрополье из-за аварийного отключения в Предгорном муниципальном округе, сообщает глава округа Николай Бондаренко. "Поступила информация от ДД ЦЭС "Ставропольэнерго" об аварийном отключении электроснабжения в следующих населённых пунктах: хутор Новая Пролетарка, село Привольное, село Садовое. Количество абонентов – около 1216 (3648 человек, из них 1125 детей)", – написал Бондаренко в Telegram-канале. Отмечается, что причины аварии выясняются. На месте работает аварийная бригада.
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происшествия, жкх, привольное, николай бондаренко
Происшествия, ЖКХ, Привольное, Николай Бондаренко
На Ставрополье несколько тысяч человек остались без света из-за аварии

На Ставрополье более 3,5 тысячи человек остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ПЯТИГОРСК, 16 мар — РИА Новости. Более 3,5 тысячи человек осталось без электричества на Ставрополье из-за аварийного отключения в Предгорном муниципальном округе, сообщает глава округа Николай Бондаренко.
"Поступила информация от ДД ЦЭС "Ставропольэнерго" об аварийном отключении электроснабжения в следующих населённых пунктах: хутор Новая Пролетарка, село Привольное, село Садовое. Количество абонентов – около 1216 (3648 человек, из них 1125 детей)", – написал Бондаренко в Telegram-канале.
Отмечается, что причины аварии выясняются. На месте работает аварийная бригада.
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В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме
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ПроисшествияЖКХПривольноеНиколай Бондаренко
 
 
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