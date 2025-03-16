https://ria.ru/20250316/avainosets-2005372619.html

Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

Хуситы атаковали авианосец США в Красном море - РИА Новости, 16.03.2025

Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:14:00+03:00

2025-03-16T20:14:00+03:00

2025-03-16T21:09:00+03:00

сша

красное море

йемен

в мире

ансар алла

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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале."В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman и военных кораблей в Красном море. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками", — указывается в посте.Уточняется, что в ночь на воскресенье американские ВВС нанесли 47 ударов по Йемену, в частности по его столице Сане и семи провинциям. Таким образом, США мстят за справедливую позицию против голодомора палестинцев, отметили вооруженные силы "Ансар Аллы".На этом фоне они заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях, пока Тель-Авив ни отменит запрет на поставки гумпомощи в сектор Газа, вступивший в силу в начале марта.Хуситы также пообещали атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию против Йемена.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитской группировки "Ансар Алла" для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны нанесли серию ударов по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена. Обстрелы продолжаются до сих пор, в частности в провинции Саада, которая считается оплотом хуситов.По данным созданного хуситами министерства здравоохранения, погибли более 30 человек, еще 101 получил ранения."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250316/ssha-2005267105.html

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

сша

красное море

йемен

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сша, красное море, йемен, в мире, ансар алла