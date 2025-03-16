https://ria.ru/20250316/atom-2005343393.html

Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров

Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025

Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров

Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:22:00+03:00

2025-03-16T16:22:00+03:00

2025-03-16T16:22:00+03:00

экономика

россия

катар

денис мантуров

новости - ядерные технологии

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Открыты для обсуждения совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, в частности, в сфере медицины", - отметил Мантуров. Он подчеркнул, что между Россией и Катаром налажено взаимодействие в области энергетики. Кроме того, у стран есть опыт и в практических кооперациях в данном секторе экономики.

https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html

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катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, катар, денис мантуров, новости - ядерные технологии