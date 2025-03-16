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Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
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16:22 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/atom-2005343393.html
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров
Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:22:00+03:00
2025-03-16T16:22:00+03:00
экономика
россия
катар
денис мантуров
новости - ядерные технологии
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Открыты для обсуждения совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, в частности, в сфере медицины", - отметил Мантуров. Он подчеркнул, что между Россией и Катаром налажено взаимодействие в области энергетики. Кроме того, у стран есть опыт и в практических кооперациях в данном секторе экономики.
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
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экономика, россия, катар, денис мантуров, новости - ядерные технологии
Экономика, Россия, Катар, Денис Мантуров, Новости - Ядерные технологии
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров

Мантуров: РФ готова обсудить с Катаром неэнергетические проекты по мирному атому

© Фото : Правительство РоссииЗаседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Правительство России
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
«
"Открыты для обсуждения совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, в частности, в сфере медицины", - отметил Мантуров.
Он подчеркнул, что между Россией и Катаром налажено взаимодействие в области энергетики. Кроме того, у стран есть опыт и в практических кооперациях в данном секторе экономики.
Денис Мантуров и Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Вчера, 15:46
 
ЭкономикаРоссияКатарДенис МантуровНовости - Ядерные технологии
 
 
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