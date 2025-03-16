https://ria.ru/20250316/atom-2005343393.html
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров
Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:22:00+03:00
2025-03-16T16:22:00+03:00
2025-03-16T16:22:00+03:00
экономика
россия
катар
денис мантуров
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005342104_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_f8395a1edb7b4e509114ea847dac1e95.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения с Катаром совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Открыты для обсуждения совместных проектов в области неэнергетического применения технологии мирного атома, в частности, в сфере медицины", - отметил Мантуров. Он подчеркнул, что между Россией и Катаром налажено взаимодействие в области энергетики. Кроме того, у стран есть опыт и в практических кооперациях в данном секторе экономики.
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005342104_0:0:492:369_1920x0_80_0_0_cc108104e19254978b7b64f49de35e79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар, денис мантуров, новости - ядерные технологии
Экономика, Россия, Катар, Денис Мантуров, Новости - Ядерные технологии
Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому, заявил Мантуров
Мантуров: РФ готова обсудить с Катаром неэнергетические проекты по мирному атому