https://ria.ru/20250316/ataka-2005366732.html

Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2025

Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:43:00+03:00

2025-03-16T19:43:00+03:00

2025-03-16T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ атаковали четыре населённых пункта. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в селе Богун-Городок в результате сброса взрывных устройств с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены кровли двух помещений… Ещё один дрон ударил по селу Репяховка Краснояружского района — у легкового автомобиля выбиты стёкла", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Шелаево дрон сдетонировал в частном секторе, вследствие чего зафиксированы различные повреждения в шести частных домовладениях и в одном коммерческом объекте. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона повреждён забор частного домовладения.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины