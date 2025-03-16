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Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ataka-2005366732.html
Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2025
Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:43:00+03:00
2025-03-16T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ атаковали четыре населённых пункта. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в селе Богун-Городок в результате сброса взрывных устройств с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены кровли двух помещений… Ещё один дрон ударил по селу Репяховка Краснояружского района — у легкового автомобиля выбиты стёкла", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Шелаево дрон сдетонировал в частном секторе, вследствие чего зафиксированы различные повреждения в шести частных домовладениях и в одном коммерческом объекте. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона повреждён забор частного домовладения.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали четыре села в Белгородской области

Гладков: украинские БПЛА атаковали четыре села в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ атаковали четыре населённых пункта. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в селе Богун-Городок в результате сброса взрывных устройств с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены кровли двух помещений… Ещё один дрон ударил по селу Репяховка Краснояружского района — у легкового автомобиля выбиты стёкла", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Шелаево дрон сдетонировал в частном секторе, вследствие чего зафиксированы различные повреждения в шести частных домовладениях и в одном коммерческом объекте. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона повреждён забор частного домовладения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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