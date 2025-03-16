https://ria.ru/20250316/ataka-2005271390.html

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 16.03.2025

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина

В результате сброса взрывного устройства с дрона по частному дому в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:03:00+03:00

2025-03-16T04:03:00+03:00

2025-03-16T04:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В результате сброса взрывного устройства с дрона по частному дому в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Домовладение повреждено", — написал он.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, уточнил глава региона.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия