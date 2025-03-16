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При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 16.03.2025 (обновлено: 04:29 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ataka-2005271390.html
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 16.03.2025
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина
В результате сброса взрывного устройства с дрона по частному дому в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:03:00+03:00
2025-03-16T04:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В результате сброса взрывного устройства с дрона по частному дому в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Домовладение повреждено", — написал он.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, уточнил глава региона.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина

Гладков: при атаке БПЛА в Валуйском округе ранена мирная жительница

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар РИА Новости. В результате сброса взрывного устройства с дрона по частному дому в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Домовладение повреждено", — написал он.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, уточнил глава региона.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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