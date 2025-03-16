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В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок - РИА Новости, 16.03.2025
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02:08 16.03.2025 (обновлено: 02:22 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ataka-2005263681.html
В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок
В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок - РИА Новости, 16.03.2025
В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок
Женщина и семилетний ребёнок ранены при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Губкине, пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:08:00+03:00
2025-03-16T02:22:00+03:00
губкин
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Женщина и семилетний ребёнок ранены при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Губкине, пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и семилетний ребёнок. Бригада скорой доставила женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют семилетнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что от удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня.Также информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250315/ataka-2005216671.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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губкин, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Губкин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок

Губернатор Гладков: в Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Женщина и семилетний ребёнок ранены при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Губкине, пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и семилетний ребёнок. Бригада скорой доставила женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют семилетнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.
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Гладков добавил, что от удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня.
Также информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеГубкинВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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