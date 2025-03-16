https://ria.ru/20250316/ataka-2005263681.html

В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок

В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок - РИА Новости, 16.03.2025

В Губкине при атаке беспилотника ранены женщина и ребенок

Женщина и семилетний ребёнок ранены при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Губкине, пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:08:00+03:00

2025-03-16T02:08:00+03:00

2025-03-16T02:22:00+03:00

губкин

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Женщина и семилетний ребёнок ранены при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Губкине, пострадавшим оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и семилетний ребёнок. Бригада скорой доставила женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют семилетнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Гладков добавил, что от удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня.Также информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250315/ataka-2005216671.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

губкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

губкин, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков