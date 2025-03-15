https://ria.ru/20250315/zelenskij-2005216823.html

Зеленский призвал к милитаризации Европы

Зеленский призвал к милитаризации Европы - РИА Новости, 15.03.2025

Зеленский призвал к милитаризации Европы

Владимир Зеленский в социальной сети X потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:34:00+03:00

2025-03-15T17:34:00+03:00

2025-03-15T17:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону. "Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности... Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны - как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах", - написал Зеленский. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз, в мире