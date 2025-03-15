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Зеленский призвал к милитаризации Европы - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 15.03.2025 (обновлено: 17:35 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/zelenskij-2005216823.html
Зеленский призвал к милитаризации Европы
Зеленский призвал к милитаризации Европы - РИА Новости, 15.03.2025
Зеленский призвал к милитаризации Европы
Владимир Зеленский в социальной сети X потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:34:00+03:00
2025-03-15T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону. "Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности... Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны - как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах", - написал Зеленский. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
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украина, россия, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Зеленский призвал к милитаризации Европы

Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов и укреплять ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону.
«
"Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности... Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны - как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах", - написал Зеленский.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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