Зеленский призвал к милитаризации Европы
Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов и укреплять ПВО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону.
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"Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности... Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны - как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах", - написал Зеленский.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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