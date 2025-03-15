https://ria.ru/20250315/zelenskij-2005198296.html

Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025

Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, следует из поста в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:31:00+03:00

2025-03-15T15:31:00+03:00

2025-03-15T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, следует из поста в его Telegram-канале."Окружения наших войск нет", — говорится в публикации.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими военными, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне американский лидер Дональд Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных украинских военных. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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