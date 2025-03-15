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Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 15.03.2025 (обновлено: 19:23 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/zelenskij-2005198296.html
Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, следует из поста в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:31:00+03:00
2025-03-15T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
курская область
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, следует из поста в его Telegram-канале."Окружения наших войск нет", — говорится в публикации.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими военными, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне американский лидер Дональд Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных украинских военных. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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россия, сша, курская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире, владимир зеленский, юрий ушаков, украина, валерий герасимов, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Курская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Украина, Валерий Герасимов, Сумская область
Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

Зеленский заявил, что окружения ВСУ в Курской области нет

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, следует из поста в его Telegram-канале.
"Окружения наших войск нет", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими военными, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне американский лидер Дональд Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных украинских военных. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов
Вчера, 01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКурская областьВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ЗеленскийЮрий УшаковУкраинаВалерий ГерасимовСумская область
 
 
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