https://ria.ru/20250315/yuar-2005138970.html

ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата

ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата - РИА Новости, 15.03.2025

ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата

Власти ЮАР пообещали разобраться по дипломатическому каналу с объявлением посла страны в США Эмрахима Расула персоной нон грата, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T02:16:00+03:00

2025-03-15T02:16:00+03:00

2025-03-15T02:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти ЮАР пообещали разобраться по дипломатическому каналу с объявлением посла страны в США Эмрахима Расула персоной нон грата, заявил пресс-секретарь южноафриканского МИД Криспин Фири. "Мы обратили внимание на публикацию в соцсети X госсекретаря США Марко Рубио. Мы будем действовать по дипломатическому каналу", - написал пресс-секретарь в соцсети X. Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил персоной нон грата посла ЮАР Расула, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.

https://ria.ru/20250227/juar-2001899000.html

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в мире, сша, юар, марко рубио, дональд трамп