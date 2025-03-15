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ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата - РИА Новости, 15.03.2025
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02:16 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/yuar-2005138970.html
ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата
ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата - РИА Новости, 15.03.2025
ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата
Власти ЮАР пообещали разобраться по дипломатическому каналу с объявлением посла страны в США Эмрахима Расула персоной нон грата, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти ЮАР пообещали разобраться по дипломатическому каналу с объявлением посла страны в США Эмрахима Расула персоной нон грата, заявил пресс-секретарь южноафриканского МИД Криспин Фири. "Мы обратили внимание на публикацию в соцсети X госсекретаря США Марко Рубио. Мы будем действовать по дипломатическому каналу", - написал пресс-секретарь в соцсети X. Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил персоной нон грата посла ЮАР Расула, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.
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в мире, сша, юар, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, ЮАР, Марко Рубио, Дональд Трамп
ЮАР пообещала разобраться с объявлением посла в США персоной нон грата

МИД ЮАР пообещал разобраться с объявлением посла в США Расула персоной нон грата

© Pixabay / Pixabay / Sharon AngКейптаун, ЮАР
Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти ЮАР пообещали разобраться по дипломатическому каналу с объявлением посла страны в США Эмрахима Расула персоной нон грата, заявил пресс-секретарь южноафриканского МИД Криспин Фири.
"Мы обратили внимание на публикацию в соцсети X госсекретаря США Марко Рубио. Мы будем действовать по дипломатическому каналу", - написал пресс-секретарь в соцсети X.
Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил персоной нон грата посла ЮАР Расула, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.
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