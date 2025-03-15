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В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 15.03.2025

В Чернигове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Чернигове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Чернигове слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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