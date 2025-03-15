https://ria.ru/20250315/vsu-2005232536.html
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.03.2025
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:51:00+03:00
2025-03-15T19:51:00+03:00
2025-03-15T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак. "На юге ситуация довольно не простая, потому что (российская армия - ред.) начинает обострять ситуацию - начинают увеличивать количество штурмовых действий, обстрелов, ударов ракетами и дронами. Поэтому ситуация ежедневно становится все более угрожающей", - сказал Волошин в эфире национального телемарафона. Он добавил, что на херсонском направлении наблюдается активизация российских войск. Также обостряются ситуации на запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в пятницу сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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в мире, украина, днепропетровская область, владислав волошин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Владислав Волошин, Вооруженные силы Украины
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
Волошин: ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем