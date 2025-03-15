Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/vsu-2005232536.html
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.03.2025
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:51:00+03:00
2025-03-15T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
владислав волошин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак. "На юге ситуация довольно не простая, потому что (российская армия - ред.) начинает обострять ситуацию - начинают увеличивать количество штурмовых действий, обстрелов, ударов ракетами и дронами. Поэтому ситуация ежедневно становится все более угрожающей", - сказал Волошин в эфире национального телемарафона. Он добавил, что на херсонском направлении наблюдается активизация российских войск. Также обостряются ситуации на запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в пятницу сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, владислав волошин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Владислав Волошин, Вооруженные силы Украины
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте

Волошин: ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак.
"На юге ситуация довольно не простая, потому что (российская армия - ред.) начинает обострять ситуацию - начинают увеличивать количество штурмовых действий, обстрелов, ударов ракетами и дронами. Поэтому ситуация ежедневно становится все более угрожающей", - сказал Волошин в эфире национального телемарафона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
Он добавил, что на херсонском направлении наблюдается активизация российских войск. Также обостряются ситуации на запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в пятницу сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьВладислав ВолошинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала