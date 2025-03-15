https://ria.ru/20250315/vsu-2005232536.html

В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте

В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.03.2025

В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте

Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:51:00+03:00

2025-03-15T19:51:00+03:00

2025-03-15T19:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владислав волошин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном направлении Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак. "На юге ситуация довольно не простая, потому что (российская армия - ред.) начинает обострять ситуацию - начинают увеличивать количество штурмовых действий, обстрелов, ударов ракетами и дронами. Поэтому ситуация ежедневно становится все более угрожающей", - сказал Волошин в эфире национального телемарафона. Он добавил, что на херсонском направлении наблюдается активизация российских войск. Также обостряются ситуации на запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в пятницу сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область, владислав волошин, вооруженные силы украины