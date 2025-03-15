Россия начала экспортировать вино в Таиланд
Минсельхоз: экспорт вина расширился на Таиланд, в планах также Вьетнам и Израиль
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия начала экспортировать вино в Таиланд, сообщили РИА Новости в Минсельхозе.
"Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", — рассказали в министерстве.
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В Минсельхозе отметили, что ключевыми партнерами России в стоимостной структуре отечественного экспорта вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция.
При этом основной рост поставок вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
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"Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", — добавили в ведомстве.
В марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе рассказал, что Россия в январе, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.
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