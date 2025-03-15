https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html

Россия начала экспортировать вино в Таиланд

Россия начала экспортировать вино в Таиланд - РИА Новости, 15.03.2025

Россия начала экспортировать вино в Таиланд

Россия начала экспортировать вино в Таиланд, сообщили РИА Новости в Минсельхозе. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:28:00+03:00

2025-03-15T12:28:00+03:00

2025-03-15T14:25:00+03:00

экономика

россия

китай

турция

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

вино

таиланд

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия начала экспортировать вино в Таиланд, сообщили РИА Новости в Минсельхозе."Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", — рассказали в министерстве. В Минсельхозе отметили, что ключевыми партнерами России в стоимостной структуре отечественного экспорта вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция. При этом основной рост поставок вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению."Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", — добавили в ведомстве. В марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе рассказал, что Россия в январе, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.

https://ria.ru/20250219/vino-2000194379.html

https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

россия

китай

турция

таиланд

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино, таиланд