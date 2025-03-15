Рейтинг@Mail.ru
Россия начала экспортировать вино в Таиланд - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 15.03.2025 (обновлено: 14:25 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html
Россия начала экспортировать вино в Таиланд
Россия начала экспортировать вино в Таиланд - РИА Новости, 15.03.2025
Россия начала экспортировать вино в Таиланд
Россия начала экспортировать вино в Таиланд, сообщили РИА Новости в Минсельхозе. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:28:00+03:00
2025-03-15T14:25:00+03:00
экономика
россия
китай
турция
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
вино
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия начала экспортировать вино в Таиланд, сообщили РИА Новости в Минсельхозе."Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", — рассказали в министерстве. В Минсельхозе отметили, что ключевыми партнерами России в стоимостной структуре отечественного экспорта вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция. При этом основной рост поставок вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению."Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", — добавили в ведомстве. В марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе рассказал, что Россия в январе, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.
https://ria.ru/20250219/vino-2000194379.html
https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html
россия
китай
турция
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5547c5dac3b13f332683e9b41d24e453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино, таиланд
Экономика, Россия, Китай, Турция, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Вино, Таиланд
Россия начала экспортировать вино в Таиланд

Минсельхоз: экспорт вина расширился на Таиланд, в планах также Вьетнам и Израиль

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия начала экспортировать вино в Таиланд, сообщили РИА Новости в Минсельхозе.
"Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", — рассказали в министерстве.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума за 20 лет
19 февраля, 04:06
В Минсельхозе отметили, что ключевыми партнерами России в стоимостной структуре отечественного экспорта вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция.
При этом основной рост поставок вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
«
"Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", — добавили в ведомстве.
В марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе рассказал, что Россия в январе, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы
30 декабря 2024, 08:00
 
ЭкономикаРоссияКитайТурцияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ВиноТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала