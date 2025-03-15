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Ушаков: европейские лидеры ведут себя при Трампе так, как предрекал Путин
Ушаков: европейские лидеры ведут себя при Трампе так, как предрекал Путин - РИА Новости, 15.03.2025
Ушаков: европейские лидеры ведут себя при Трампе так, как предрекал Путин
Европейские лидеры при президенте США Дональде Трампе ведут себя как ласковые собачки у ног хозяина, как и предрекал президент РФ Владимир Путин, сообщил... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:27:00+03:00
2025-03-15T15:27:00+03:00
2025-03-15T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейские лидеры при президенте США Дональде Трампе ведут себя как ласковые собачки у ног хозяина, как и предрекал президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Интервью было записано 13 марта.Он напомнил о словах Путина про то, что Трамп с его характером быстро наведет порядок и европейские лидеры "встанут у ноги хозяина и будут нервно помахивать хвостиком"."Он (Путин - ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина, ну, примерно то, что вот сейчас происходит", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html
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в мире, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, россия, сша, европа
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Россия, США, Европа
Ушаков: европейские лидеры ведут себя при Трампе так, как предрекал Путин
Ушаков: лидеры Европы ведут себя при Трампе как ласковые собачки у ног хозяина