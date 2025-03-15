https://ria.ru/20250315/ukraina-2005255673.html

Страны юга Африки и ЕС выступили за достижение прочного мира на Украине

Страны юга Африки и ЕС выступили за достижение прочного мира на Украине - РИА Новости, 15.03.2025

Страны юга Африки и ЕС выступили за достижение прочного мира на Украине

Страны Сообщества развития Юга Африки (SADC) и ЕС выступили за поддержание усилий по достижению прочного мира на Украине, говорится в их совместном заявлении. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T23:50:00+03:00

2025-03-15T23:50:00+03:00

2025-03-15T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Страны Сообщества развития Юга Африки (SADC) и ЕС выступили за поддержание усилий по достижению прочного мира на Украине, говорится в их совместном заявлении. Согласно информации на официальном сайте SADC, в субботу в столице Зимбабве городе Хараре прошла встреча министров европейских стран и представителей стран Сообщества развития Юга Африки. Сопредседателями встречи были министр иностранных дел Зимбабве Амон Мурвира и глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Обе стороны... договорились поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира на Украине и в других крупных... конфликтах по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Сообщества. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250307/zelenskij-2003559922.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005245779.html

https://ria.ru/20241202/mir-1986796191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, зимбабве, владимир путин, радослав сикорский, евросоюз, мид польши, нато, в мире