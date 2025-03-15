На Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта
Депутат Рады Дубинский призвал остановить мобилизацию для мирного урегулирования
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для начала мирного урегулирования Украине следует остановить мобилизацию, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, по его мнению, мобилизация трансформировалась в инструмент репрессий и наказаний.
"Может ли Украина отказаться от мобилизации для достижения перемирия? Мое мнение - безусловно, может. И должна это сделать", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского.
По его словам, власти должны прекратить мобилизацию как минимум потому, что она превратилась в похищение людей на улицах и передачу в ВСУ стариков, немощных и больных. Он подчеркнул, что в текущем виде, мобилизация является репрессивно-карательным механизмом, цель которого - покорность общества и коррупция. Кроме того, как считает дубинский, сейчас мобилизация выполняет роль финансового инструмента привлечения международной помощи.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.