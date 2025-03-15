Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005245779.html
На Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта
На Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта - РИА Новости, 15.03.2025
На Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта
Для начала мирного урегулирования Украине следует остановить мобилизацию, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T22:07:00+03:00
2025-03-15T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для начала мирного урегулирования Украине следует остановить мобилизацию, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, по его мнению, мобилизация трансформировалась в инструмент репрессий и наказаний. "Может ли Украина отказаться от мобилизации для достижения перемирия? Мое мнение - безусловно, может. И должна это сделать", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского. По его словам, власти должны прекратить мобилизацию как минимум потому, что она превратилась в похищение людей на улицах и передачу в ВСУ стариков, немощных и больных. Он подчеркнул, что в текущем виде, мобилизация является репрессивно-карательным механизмом, цель которого - покорность общества и коррупция. Кроме того, как считает дубинский, сейчас мобилизация выполняет роль финансового инструмента привлечения международной помощи. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский
На Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта

Депутат Рады Дубинский призвал остановить мобилизацию для мирного урегулирования

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для начала мирного урегулирования Украине следует остановить мобилизацию, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, по его мнению, мобилизация трансформировалась в инструмент репрессий и наказаний.
"Может ли Украина отказаться от мобилизации для достижения перемирия? Мое мнение - безусловно, может. И должна это сделать", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00
По его словам, власти должны прекратить мобилизацию как минимум потому, что она превратилась в похищение людей на улицах и передачу в ВСУ стариков, немощных и больных. Он подчеркнул, что в текущем виде, мобилизация является репрессивно-карательным механизмом, цель которого - покорность общества и коррупция. Кроме того, как считает дубинский, сейчас мобилизация выполняет роль финансового инструмента привлечения международной помощи.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр Дубинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала