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На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях
На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях - РИА Новости, 15.03.2025
На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил в своем Telegram-канале о серьезных повреждениях своих объектов в Одесской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:32:00+03:00
2025-03-15T12:32:00+03:00
2025-03-15T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил в своем Telegram-канале о серьезных повреждениях своих объектов в Одесской и Днепропетровской областях. ДТЭК сообщил о поврежденных объектах в Днепропетровской и Одесской областях в ночь на субботу. "Без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесской области. Повреждения существенные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Точных данных о типе и расположении объектов не приводится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Украина
На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях
ДТЭК заявил о повреждении энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях