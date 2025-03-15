https://ria.ru/20250315/ukraina-2005176485.html

На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях

На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях - РИА Новости, 15.03.2025

На Украине заявили о серьезном повреждении энергообъектов в двух областях

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил в своем Telegram-канале о серьезных повреждениях своих объектов в Одесской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:32:00+03:00

2025-03-15T12:32:00+03:00

2025-03-15T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил в своем Telegram-канале о серьезных повреждениях своих объектов в Одесской и Днепропетровской областях. ДТЭК сообщил о поврежденных объектах в Днепропетровской и Одесской областях в ночь на субботу. "Без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесской области. Повреждения существенные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Точных данных о типе и расположении объектов не приводится.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, днепропетровская область, дтэк, украина