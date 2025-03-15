https://ria.ru/20250315/tsirk-2005195304.html

Архитектор Шилов: цирк в Мневниках станет частью единой городской среды

Архитектор Шилов: цирк в Мневниках станет частью единой городской среды - РИА Новости, 15.03.2025

Архитектор Шилов: цирк в Мневниках станет частью единой городской среды

Новое здание Большого Московского цирка, которое планируется построить в Мнёвниковской пойме, сформирует единую городскую среду, отражающую дух 20-х годов XXI... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:19:00+03:00

2025-03-15T15:19:00+03:00

2025-03-15T15:19:00+03:00

москва

сергей собянин

большой московский государственный цирк

мневниковская пойма

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новое здание Большого Московского цирка, которое планируется построить в Мнёвниковской пойме, сформирует единую городскую среду, отражающую дух 20-х годов XXI века, рассказал основатель архитектурного бюро Никита Шилов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей в голосовании на платформе "Активный гражданин" выбрали для планируемого к постройке в Мнёвниковской пойме нового здания Большого Московского цирка визуальную концепцию бюро Apex, которая ляжет в основу дальнейшего проекта."Новый проект цирка и выбранного для него места в городе - это очень любопытный прецедент для современной Москвы, когда в новый район добавляют такую необычную функцию, да еще такого масштаба. Получается, что на наших глазах формируется единая многофункциональная городская среда, отражающая дух наших с вами 20-х годов XXI века. Настоящая часть города, а не просто монофункциональный спальный район", - заявил Шилов.Объясняя свои слова, архитектор привел в пример Санкт-Петербург, Магнитогорск и Самару, где, гуляя по центру, можно погрузиться в определенный временной отрезок, в единую городскую среду, где и архитектура, и элементы инфраструктуры принадлежат одной эпохе.Москва же, по мнению эксперта, является архитектурно-градостроительным винегретом, где смешение эпох соседствует с порядочным наслоением. В столице есть много самодостаточных "исторических" районов, например, авангардная Шаболовка, ампирный Сокол или модернистское Беляево, перечислил он.Однако для Москвы и не свойственно собирать в себе законсервированные "исторические" территории, отметил Шилов. По его словам, Москва смешивает, внедряет и вычленяет, так что новый проект цирка на месте модернистского наследия представить очень легко."Ждем, что через 50 лет люди будут устраивать петиции уже за сохранение здания цирка в Мнёвниковской пойме и в ход пойдут те же аргументы, которые помогли отстоять цирк на Вернадского: Сохранение исторической городской среды и единого архитектурного ансамбля", - заключил архитектор.

https://ria.ru/20250313/grekov-2004800297.html

https://realty.ria.ru/20250313/moskva-2004669907.html

москва

мневниковская пойма

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, большой московский государственный цирк, мневниковская пойма