https://ria.ru/20250315/tramp-2005139597.html

Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных

Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных - РИА Новости, 15.03.2025

Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T02:48:00+03:00

2025-03-15T02:48:00+03:00

2025-03-15T02:49:00+03:00

россия

украина

курская область

дональд трамп

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_b046eb328f97f1aad12520c6a4d95904.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти. "Я очень обеспокоен (ситуацией - ред.) на поле, там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских солдат, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли", - сказал он журналистам перед вылетом во Флориду с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд. По словам Трампа, в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей. "Посмотрим, что случится в этом отношении со всем этим… Из России приходят очень хорошие настроения", - добавил он. В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250315/gosduma-2005134446.html

https://ria.ru/20250314/tramp-2005133325.html

https://ria.ru/20250314/tramp-2005133019.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины