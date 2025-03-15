https://ria.ru/20250315/testy-2005183113.html
Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов
Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов - РИА Новости, 15.03.2025
Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов
Рособрнадзор провел апробацию материалов тестирования по русскому языку на детях мигрантах, которые уже обучаются в российских школах, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:38:00+03:00
2025-03-15T13:38:00+03:00
2025-03-15T14:15:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рособрнадзор провел апробацию материалов тестирования по русскому языку на детях мигрантах, которые уже обучаются в российских школах, сообщается в Telegram-канале ведомства."Рособрнадзором была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение. Кроме того, была проведена апробация разработанных материалов на детях, имеющих иностранное гражданство и уже обучающихся в российских школах", - говорится в сообщении.Ранее Минпросвещения РФ приказами утвердило уровень знаний русского языка, достаточный для сдачи тестирования. Рособрнадзор, в свою очередь, постановил, что для успешного прохождения аттестации ребенку мигранта необходимо набрать три балла.Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы РФ начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250313/shkola-2004648285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество
Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов
Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, обучающихся в РФ