https://ria.ru/20250315/testy-2005183113.html

Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов

Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов - РИА Новости, 15.03.2025

Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов

Рособрнадзор провел апробацию материалов тестирования по русскому языку на детях мигрантах, которые уже обучаются в российских школах, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:38:00+03:00

2025-03-15T13:38:00+03:00

2025-03-15T14:15:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рособрнадзор провел апробацию материалов тестирования по русскому языку на детях мигрантах, которые уже обучаются в российских школах, сообщается в Telegram-канале ведомства."Рособрнадзором была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение. Кроме того, была проведена апробация разработанных материалов на детях, имеющих иностранное гражданство и уже обучающихся в российских школах", - говорится в сообщении.Ранее Минпросвещения РФ приказами утвердило уровень знаний русского языка, достаточный для сдачи тестирования. Рособрнадзор, в свою очередь, постановил, что для успешного прохождения аттестации ребенку мигранта необходимо набрать три балла.Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы РФ начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250313/shkola-2004648285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество