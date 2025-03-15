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Капитана контейнеровоза Solong оставили под стражей, пишет Sky News - РИА Новости, 15.03.2025
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15:32 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/sudno-2005198509.html
Капитана контейнеровоза Solong оставили под стражей, пишет Sky News
Капитана контейнеровоза Solong оставили под стражей, пишет Sky News - РИА Новости, 15.03.2025
Капитана контейнеровоза Solong оставили под стражей, пишет Sky News
Магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил под стражей капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина, обвиняемого в непредумышленном... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:32:00+03:00
2025-03-15T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил под стражей капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина, обвиняемого в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, сообщает телеканал Sky News. "Владимир Мотин, 59 лет... из Санкт-Петербурга был заключен под стражу, после того как предстал перед магистратским судом Халла в субботу", - передает канал. Отмечается, что суду не было представлено ни ходатайство об освобождении под залог, ни признание вины. Ожидается, что россиянин предстанет 14 апреля перед центральным уголовным судом Олд-Бейли. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа. Посольство РФ сообщало, что на борту борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, ими не были получены травмы. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html
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в мире, великобритания, санкт-петербург
В мире, Великобритания, Санкт-Петербург
Капитана контейнеровоза Solong оставили под стражей, пишет Sky News

Sky News: суд оставил капитана контейнеровоза Solong Мотина из РФ под стражей

© AP Photo / Dan KitwoodГрузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Dan Kitwood
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил под стражей капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина, обвиняемого в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, сообщает телеканал Sky News.
"Владимир Мотин, 59 лет... из Санкт-Петербурга был заключен под стражу, после того как предстал перед магистратским судом Халла в субботу", - передает канал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Отмечается, что суду не было представлено ни ходатайство об освобождении под залог, ни признание вины. Ожидается, что россиянин предстанет 14 апреля перед центральным уголовным судом Олд-Бейли.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа.
Посольство РФ сообщало, что на борту борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, ими не были получены травмы. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
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14 марта, 16:28
 
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