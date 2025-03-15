https://ria.ru/20250315/ssha-2005222730.html

В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках

В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках - РИА Новости, 15.03.2025

В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках

Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:22:00+03:00

2025-03-15T18:22:00+03:00

2025-03-15T18:22:00+03:00

в мире

сша

израиль

нью-йорк (город)

марко рубио

хамас

колумбийский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. "Очень просто. Президент Трамп - это не Байден. Если вы прибываете в США, чтобы присоединиться к протеррористическим беспорядкам, то мы откажем вам в визе. И если вы сделаете это после того, как обманом проникли в нашу страну, то мы аннулируем вашу визу и отправим вас домой", - написал он в социальной сети Х. Ранее Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать с территории США, а их визы и виды на жительство будут аннулированы. Комментарии главы госдепа последовали после сообщений о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20250307/axios-2003523297.html

сша

израиль

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, нью-йорк (город), марко рубио, хамас, колумбийский университет