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В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках - РИА Новости, 15.03.2025
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках
Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:22:00+03:00
2025-03-15T18:22:00+03:00
2025-03-15T18:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. "Очень просто. Президент Трамп - это не Байден. Если вы прибываете в США, чтобы присоединиться к протеррористическим беспорядкам, то мы откажем вам в визе. И если вы сделаете это после того, как обманом проникли в нашу страну, то мы аннулируем вашу визу и отправим вас домой", - написал он в социальной сети Х. Ранее Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать с территории США, а их визы и виды на жительство будут аннулированы. Комментарии главы госдепа последовали после сообщений о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
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в мире, сша, израиль, нью-йорк (город), марко рубио, хамас, колумбийский университет
В мире, США, Израиль, Нью-Йорк (город), Марко Рубио, ХАМАС, Колумбийский университет
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках
Рубио: США аннулируют визы и депортируют иностранцев за участие в беспорядках