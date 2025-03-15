Рейтинг@Mail.ru
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ssha-2005222730.html
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках - РИА Новости, 15.03.2025
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках
Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:22:00+03:00
2025-03-15T18:22:00+03:00
в мире
сша
израиль
нью-йорк (город)
марко рубио
хамас
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио. "Очень просто. Президент Трамп - это не Байден. Если вы прибываете в США, чтобы присоединиться к протеррористическим беспорядкам, то мы откажем вам в визе. И если вы сделаете это после того, как обманом проникли в нашу страну, то мы аннулируем вашу визу и отправим вас домой", - написал он в социальной сети Х. Ранее Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать с территории США, а их визы и виды на жительство будут аннулированы. Комментарии главы госдепа последовали после сообщений о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20250307/axios-2003523297.html
сша
израиль
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, нью-йорк (город), марко рубио, хамас, колумбийский университет
В мире, США, Израиль, Нью-Йорк (город), Марко Рубио, ХАМАС, Колумбийский университет
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках

Рубио: США аннулируют визы и депортируют иностранцев за участие в беспорядках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти США будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио.
"Очень просто. Президент Трамп - это не Байден. Если вы прибываете в США, чтобы присоединиться к протеррористическим беспорядкам, то мы откажем вам в визе. И если вы сделаете это после того, как обманом проникли в нашу страну, то мы аннулируем вашу визу и отправим вас домой", - написал он в социальной сети Х.
Ранее Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать с территории США, а их визы и виды на жительство будут аннулированы.
Комментарии главы госдепа последовали после сообщений о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Демонстрации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ: студенческие визы сторонников ХАМАС в США аннулируют с помощью ИИ
7 марта, 02:09
 
В миреСШАИзраильНью-Йорк (город)Марко РубиоХАМАСКолумбийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала