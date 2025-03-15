СМИ: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию
NYT: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
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Кроме того, рассматривается возможность "резко ограничить" визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана.
Как поясняется, в этих случаях въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам".
Обоснования для включения стран в категорию полного или частичного запрета на въезд в США остаются неизвестными.
"Предложение резко ограничить, если не полностью запретить, путешественников из России, поднимает другой вопрос… Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном по отношению к России направлении", — указывает газета.
Отмечается, что предложения по ужесточению визового режима были разработаны государственным департаментом несколько недель назад и направлены в Белый дом, где в сформированные списки могли быть внесены корректировки.
Списки стран, как пишет газета, находятся на рассмотрении посольств США, специалистов по безопасности, разведывательного сообщества и иных ведомств.
"Они предоставляют комментарии относительно того, являются ли описания относительно недостатков в конкретных странах точными или существуют политические причины, например, для избегания рисков нарушения сотрудничества по какому-либо другому приоритетному направлению", — сообщается в публикации.
Отдельно подчеркивается, что остается не ясно, будут ли люди с действующими визами выведены из-под запрета или их визы будут аннулированы.
"Также не ясно, собирается ли администрация исключить из запрета действующих держателей грин-карт, которые уже одобрены для законного постоянного проживания", — резюмирует издание.