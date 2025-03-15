https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005156110.html

Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ

Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025

Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ

Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов -... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:36:00+03:00

2025-03-15T09:36:00+03:00

2025-03-15T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Российские войска нанесли удар авиабомбами по центрам управления дронами ВСУ в районе села Шевченко на западе ДНР", - сказал Рогов. По его словам, в результате авиаудара уничтожено как минимум три центра управления дронами ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность