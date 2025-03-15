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Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005156110.html
Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ
Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов -... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:36:00+03:00
2025-03-15T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Российские войска нанесли удар авиабомбами по центрам управления дронами ВСУ в районе села Шевченко на западе ДНР", - сказал Рогов. По его словам, в результате авиаудара уничтожено как минимум три центра управления дронами ВСУ.
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запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ

Рогов: авиабомбами уничтожены три центра управления дронами ВСУ на западе ДНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Российские войска нанесли удар авиабомбами по центрам управления дронами ВСУ в районе села Шевченко на западе ДНР", - сказал Рогов.
По его словам, в результате авиаудара уничтожено как минимум три центра управления дронами ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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