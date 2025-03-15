https://ria.ru/20250315/soldaty-2005210684.html
В Смоленской области нашли более 1900 тел советских солдат за год
В Смоленской области нашли более 1900 тел советских солдат за год - РИА Новости, 15.03.2025
В Смоленской области нашли более 1900 тел советских солдат за год
Более 1,9 тысячи тел советских солдат нашли в 2024 году на территории Смоленской области сотрудники поискового объединения "Долг", сообщила сотрудник... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:03:00+03:00
2025-03-15T17:03:00+03:00
2025-03-15T17:03:00+03:00
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общество
смоленская область
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ВЯЗЬМА, 15 мар - РИА Новости. Более 1,9 тысячи тел советских солдат нашли в 2024 году на территории Смоленской области сотрудники поискового объединения "Долг", сообщила сотрудник смоленского областного центра "Долг" в Вязьме Галина Чемерис. "(Сотрудники поисковых отрядов - ред.) 1950 (советских - ред.) солдат подняли, 456 имен установили за прошлый год. А за этот год уже за январь 15 имен уже установлено. Это все в Смоленской области", - сообщила Чемерис, отвечая на вопрос РИА Новости числе найденных за прошлых год в регионе тел советских солдат. Сотрудница центра "Долг" заверила, что 23 апреля будет новая экспедиция поисковиков. "И в этом году, 23 апреля, мы отправляемся снова в поход и будем работать на определенной территории, в частности в Глинковском районе Смоленской области", - рассказала Чемерис. Она напомнила, что поисковые отряды работают в Смоленской области с конца 1980-х годов. За всю историю "Долга" поисковики смогли найти более 50 тысяч тел солдат, но удалось установить более 5 тысяч имен. На территории Смоленской области работают 82 поисковых отряда, членами которых становятся как люди со всей страны, так и неравнодушные жители СНГ. "Еще приезжает вся страна, приезжают с разных республик: из Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана - приезжают со всех республик, чтобы поработать у нас, потому что погибали все солдаты всех национальностей. И они каждый хочет приложить руку, что "может быть, я в этот раз своего найду", - отметила Чемерис. Кроме того, сотрудница центра "Долг" рассказала о детских отрядах. "Устраиваем трехдневные походы, одеваем (их - ред.) в красноармейскую форму, уходим, переправляемся через реки. Это гораздо глубже, чем туристический поход, потому что они с оружием, немцы нападают ночью, это все надо как-то преодолевать. Немножко детей учим, ну чуть закаляем", - сказала Чемерис. Она подчеркнула, что дети сами приходят участвовать в таких походах, а после трехдневной экспедиции становятся более внимательными и отзывчивыми друг к другу. Помимо советских солдат, сотрудники центра находят и тела нацистов. Чемерис уточнила, что немцев находят на территории Смоленской области каждый год.
https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeytsy-1974361096.html
https://ria.ru/20240508/poisk-1944492763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, смоленская область, вязьма, киргизия, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Смоленская область, Вязьма, Киргизия, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Смоленской области нашли более 1900 тел советских солдат за год
Поисковики нашли в Смоленской области более 1900 тел советских солдат в 2024 г
ВЯЗЬМА, 15 мар - РИА Новости. Более 1,9 тысячи тел советских солдат нашли в 2024 году на территории Смоленской области сотрудники поискового объединения "Долг", сообщила сотрудник смоленского областного центра "Долг" в Вязьме Галина Чемерис.
"(Сотрудники поисковых отрядов - ред.) 1950 (советских - ред.) солдат подняли, 456 имен установили за прошлый год. А за этот год уже за январь 15 имен уже установлено. Это все в Смоленской области", - сообщила Чемерис, отвечая на вопрос РИА Новости числе найденных за прошлых год в регионе тел советских солдат.
Сотрудница центра "Долг" заверила, что 23 апреля будет новая экспедиция поисковиков. "И в этом году, 23 апреля, мы отправляемся снова в поход и будем работать на определенной территории, в частности в Глинковском районе Смоленской области", - рассказала Чемерис.
Она напомнила, что поисковые отряды работают в Смоленской области
с конца 1980-х годов. За всю историю "Долга" поисковики смогли найти более 50 тысяч тел солдат, но удалось установить более 5 тысяч имен.
На территории Смоленской области работают 82 поисковых отряда, членами которых становятся как люди со всей страны, так и неравнодушные жители СНГ
.
"Еще приезжает вся страна, приезжают с разных республик: из Киргизии
, Таджикистана
, Белоруссии
, Узбекистана
- приезжают со всех республик, чтобы поработать у нас, потому что погибали все солдаты всех национальностей. И они каждый хочет приложить руку, что "может быть, я в этот раз своего найду", - отметила Чемерис.
Кроме того, сотрудница центра "Долг" рассказала о детских отрядах.
"Устраиваем трехдневные походы, одеваем (их - ред.) в красноармейскую форму, уходим, переправляемся через реки. Это гораздо глубже, чем туристический поход, потому что они с оружием, немцы нападают ночью, это все надо как-то преодолевать. Немножко детей учим, ну чуть закаляем", - сказала Чемерис.
Она подчеркнула, что дети сами приходят участвовать в таких походах, а после трехдневной экспедиции становятся более внимательными и отзывчивыми друг к другу.
Помимо советских солдат, сотрудники центра находят и тела нацистов. Чемерис уточнила, что немцев находят на территории Смоленской области каждый год.