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НПО в Сирии заявила о 1500 погибших среди мирных жителей с 6 марта - РИА Новости, 15.03.2025
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12:56 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/siriya-2005178131.html
НПО в Сирии заявила о 1500 погибших среди мирных жителей с 6 марта
НПО в Сирии заявила о 1500 погибших среди мирных жителей с 6 марта - РИА Новости, 15.03.2025
НПО в Сирии заявила о 1500 погибших среди мирных жителей с 6 марта
Число жертв среди гражданского населения в результате вспышки насилия на сирийском побережье составило с 6 марта не менее 1,5 тысяч человек, заявила... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число жертв среди гражданского населения в результате вспышки насилия на сирийском побережье составило с 6 марта не менее 1,5 тысяч человек, заявила неправительственная организация Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). "Число жертв среди гражданских лиц на сирийском побережье начиная с 6 марта, после нападений местных вооруженных групп на объекты сил безопасности и подразделения минобороны и последовавшей за этим вооруженной эскалации, составило, по подсчетам SOHR, 1500 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Согласно данным НПО, около 1400 убитых - представители алавитской общины. Ранее SOHR сообщала о не менее чем 1383 погибших. Сирийская обсерватория по правам человека основана в 2006 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне под предлогом фиксации правонарушений в Сирии. В период военного конфликта подавляющая часть информации, предоставляемой обсерваторией, была направлена на дискредитацию прежней сирийской власти во главе с Башаром Асадом с привлечением ресурсов крупных западных СМИ. В прибрежных провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20250311/siriya-2004136885.html
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в мире, сирия, великобритания, лондон, башар асад
В мире, Сирия, Великобритания, Лондон, Башар Асад
НПО в Сирии заявила о 1500 погибших среди мирных жителей с 6 марта

SOHR: число погибших мирных жителей в Сирии превысило 1500 человек с 6 марта

© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число жертв среди гражданского населения в результате вспышки насилия на сирийском побережье составило с 6 марта не менее 1,5 тысяч человек, заявила неправительственная организация Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).
"Число жертв среди гражданских лиц на сирийском побережье начиная с 6 марта, после нападений местных вооруженных групп на объекты сил безопасности и подразделения минобороны и последовавшей за этим вооруженной эскалации, составило, по подсчетам SOHR, 1500 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
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Согласно данным НПО, около 1400 убитых - представители алавитской общины. Ранее SOHR сообщала о не менее чем 1383 погибших.
Сирийская обсерватория по правам человека основана в 2006 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне под предлогом фиксации правонарушений в Сирии. В период военного конфликта подавляющая часть информации, предоставляемой обсерваторией, была направлена на дискредитацию прежней сирийской власти во главе с Башаром Асадом с привлечением ресурсов крупных западных СМИ.
В прибрежных провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации.
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