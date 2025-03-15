Рейтинг@Mail.ru
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005254863.html
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов - РИА Новости, 15.03.2025
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов
Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:26:00+03:00
2025-03-15T23:26:00+03:00
в мире
румыния
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
БУХАРЕСТ, 15 мар - РИА Новости. Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии после того, как Центральное избирательное бюро повторно отклонило её кандидатуру. Центральное избирательное бюро Румынии в субботу отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. "Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса", - говорится в открытом письме Шошоакэ Трампу, копию которого передела РИА Новости пресс-служба политика. В письме Шошоакэ утверждает, что запрет на её участие в выборах осуществлён "без каких-либо законных оснований, с вопиющим нарушением Конституции страны" и является "беспрецедентным фактом в цивилизованном мире". По мнению политика, к запрету её кандидатуры причастна председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая "напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии, поскольку Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией". Также Шошоакэ обвиняет руководство Европейской комиссии в попытках сорвать усилия администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине.
https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002069940.html
https://ria.ru/20250312/vybory-2004454899.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, дональд трамп
В мире, Румыния, Дональд Трамп
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов

Шошоакэ попросила Трампа не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУХАРЕСТ, 15 мар - РИА Новости. Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии после того, как Центральное избирательное бюро повторно отклонило её кандидатуру.
Центральное избирательное бюро Румынии в субботу отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Темная ночь": во Франции обратились с предупреждением Трампу и Маску
27 февраля, 22:25
"Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса", - говорится в открытом письме Шошоакэ Трампу, копию которого передела РИА Новости пресс-служба политика.
В письме Шошоакэ утверждает, что запрет на её участие в выборах осуществлён "без каких-либо законных оснований, с вопиющим нарушением Конституции страны" и является "беспрецедентным фактом в цивилизованном мире".
По мнению политика, к запрету её кандидатуры причастна председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая "напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии, поскольку Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией".
Также Шошоакэ обвиняет руководство Европейской комиссии в попытках сорвать усилия администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Выборы в Румынии не соответствуют правовым нормам, заявили в МИД России
12 марта, 08:51
 
В миреРумынияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала