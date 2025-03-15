https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 15.03.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 7.15 мск, сообщает официальный представитель Росавиации. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:53:00+03:00
2025-03-15T07:53:00+03:00
2025-03-15T07:58:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 7.15 мск, сообщает официальный представитель Росавиации.Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя Росавиации.
https://ria.ru/20250315/ogranicheniya-2005145145.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты