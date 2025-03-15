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В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 15.03.2025
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:16:00+03:00
2025-03-15T04:16:00+03:00
2025-03-15T04:21:00+03:00
волгоград
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград – с 03.33 мск, Саратов – с 01:00 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты