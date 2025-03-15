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В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 15.03.2025

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T04:16:00+03:00

2025-03-15T04:16:00+03:00

2025-03-15T04:21:00+03:00

волгоград

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград – с 03.33 мск, Саратов – с 01:00 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

волгоград

саратов

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)