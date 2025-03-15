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Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:40 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/rogov-2005137482.html
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов - РИА Новости, 15.03.2025
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов
Владимир Зеленский попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки ВСУ в Курской области, любое решение будет для него проигрышным, считает... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:40:00+03:00
2025-03-15T01:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки ВСУ в Курской области, любое решение будет для него проигрышным, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение. "Своим решением президент России поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться - значит признать свое поражение, что станет началом капитуляции. Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное", - сказал РИА Новости Рогов. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250314/rogov-2004892687.html
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россия, курская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов

Рогов: Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки ВСУ в Курской области, любое решение будет для него проигрышным, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области
Вчера, 01:19
"Своим решением президент России поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться - значит признать свое поражение, что станет началом капитуляции. Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное", - сказал РИА Новости Рогов.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отсчет
Вчера, 06:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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