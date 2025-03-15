https://ria.ru/20250315/rogov-2005137482.html

Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов

Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов - РИА Новости, 15.03.2025

Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области, заявил Рогов

Владимир Зеленский попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки ВСУ в Курской области, любое решение будет для него проигрышным, считает... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T01:40:00+03:00

2025-03-15T01:40:00+03:00

2025-03-15T01:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир зеленский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки ВСУ в Курской области, любое решение будет для него проигрышным, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение. "Своим решением президент России поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться - значит признать свое поражение, что станет началом капитуляции. Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное", - сказал РИА Новости Рогов. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250314/rogov-2004892687.html

https://ria.ru/20250314/rogov-2004907772.html

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россия, курская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины