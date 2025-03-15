Рейтинг@Mail.ru
На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 15.03.2025 (обновлено: 12:16 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html
На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа
На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа - РИА Новости, 15.03.2025
На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа
Президент России Владимир Путин ясно ответил главе США Дональду Трампу на просьбу пощадить ВСУ в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:44:00+03:00
2025-03-15T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004863754_1846:426:3659:1446_1920x0_80_0_0_caa591ea432c26d5e42120a27070ff06.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ясно ответил главе США Дональду Трампу на просьбу пощадить ВСУ в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен", — говорится в публикации. Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html
https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004863754_928:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_d9bfbb55f595917cae9f9ebb3b3f861b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, В мире
На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа

Журналист Боуз: Путин ответом Трампу о Курской области поставил выбор перед ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ясно ответил главе США Дональду Трампу на просьбу пощадить ВСУ в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Трамп сделал новое заявление о России
10:30
Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию
11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала