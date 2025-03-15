https://ria.ru/20250315/putin-2005152346.html

На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа

На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа - РИА Новости, 15.03.2025

На Западе отметили важную деталь в ответе Путина на просьбу Трампа

Президент России Владимир Путин ясно ответил главе США Дональду Трампу на просьбу пощадить ВСУ в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:44:00+03:00

2025-03-15T08:44:00+03:00

2025-03-15T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ясно ответил главе США Дональду Трампу на просьбу пощадить ВСУ в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен", — говорится в публикации. Накануне Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска в Курской области. Глава России заявил, что для эффективной реализации призыва президента США, руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html

https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html

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россия, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире