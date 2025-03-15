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Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ иранскую ядерную программу

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ иранскую ядерную программу - РИА Новости, 15.03.2025

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ иранскую ядерную программу

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в соцсети X, что обсудил иранскую ядерную программу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:30:00+03:00

2025-03-15T13:30:00+03:00

2025-03-15T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в соцсети X, что обсудил иранскую ядерную программу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - написал Ульянов.Ранее он заявил, что дальнейшее отсутствие переговоров в условиях истекающего в октябре срока действия иранской ядерной сделки грозит неконтролируемой эскалацией. С его точки зрения, найти выход из ситуации теоретически возможно, если США более четко сформулируют свою позицию и сядут за стол переговоров. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250314/peregovory-2005023987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иран, россия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ