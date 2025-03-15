Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ иранскую ядерную программу
Постпред Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Гросси иранскую ядерную программу
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в соцсети X, что обсудил иранскую ядерную программу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - написал Ульянов.
Ранее он заявил, что дальнейшее отсутствие переговоров в условиях истекающего в октябре срока действия иранской ядерной сделки грозит неконтролируемой эскалацией. С его точки зрения, найти выход из ситуации теоретически возможно, если США более четко сформулируют свою позицию и сядут за стол переговоров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.