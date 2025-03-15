https://ria.ru/20250315/poezda-2005169796.html

В Приамурье задержали два пассажирских поезда из-за схода товарных вагонов

В Приамурье задержали два пассажирских поезда из-за схода товарных вагонов - РИА Новости, 15.03.2025

В Приамурье задержали два пассажирских поезда из-за схода товарных вагонов

Два пассажирских поезда задерживаются в связи со сходом вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ФПК. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:29:00+03:00

2025-03-15T11:29:00+03:00

2025-03-15T12:14:00+03:00

происшествия

амурская область

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два пассажирских поезда задерживаются в связи со сходом вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ФПК."В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются два пассажирских поезда: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток. По станции отправления будут задержаны три пассажирских поезда: №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск", - говорится в сообщении.Отмечается, что для перевозки пассажиров по маршруту, предусмотренному расписанием поезда №9 Владивосток - Москва, от станции Сковородино будет отправлен подменный состав. Также подчеркивается, что сотрудники поездных бригад будут оказывать всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, пассажиров поездов, задержка которых составит более четырех часов, обеспечат питанием."Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", - добавили в ФПК.

https://ria.ru/20250310/teplovoz-2004000792.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, федеральная пассажирская компания