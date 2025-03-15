В Приамурье задержали два пассажирских поезда из-за схода товарных вагонов
ФПК: два пассажирских поезда задержали в Приамурье из-за схода товарных вагонов
© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два пассажирских поезда задерживаются в связи со сходом вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ФПК.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются два пассажирских поезда: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток. По станции отправления будут задержаны три пассажирских поезда: №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для перевозки пассажиров по маршруту, предусмотренному расписанием поезда №9 Владивосток - Москва, от станции Сковородино будет отправлен подменный состав. Также подчеркивается, что сотрудники поездных бригад будут оказывать всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, пассажиров поездов, задержка которых составит более четырех часов, обеспечат питанием.
"Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", - добавили в ФПК.
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