https://ria.ru/20250315/poezda-2005160219.html

В Приамурье столкнулись два грузовых поезда

В Приамурье столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 15.03.2025

В Приамурье столкнулись два грузовых поезда

Сход грузового поезда с последующим столкновением с встречным грузовым составом произошёл в Приамурье, травмирован машинист, движение на участке приостановлено, РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:51:00+03:00

2025-03-15T09:51:00+03:00

2025-03-15T09:52:00+03:00

происшествия

ржд

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Сход грузового поезда с последующим столкновением с встречным грузовым составом произошёл в Приамурье, травмирован машинист, движение на участке приостановлено, сообщает РЖД."15 марта в 06:47 мск на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути", - говорится в сообщении.По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда. В сходе 28 вагонов и 2 локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура."Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда", - добавили в РЖД.В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия, его причины устанавливаются. Угрозы экологии нет.Проводится доследственная проверка по факту схода поезда и устанавливаются размер ущерба, на месте работают следователи-криминалисты, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20250227/dtp-2001932490.html

https://ria.ru/20250310/teplovoz-2004000792.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ржд, амурская область