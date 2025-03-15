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В Приамурье столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 15.03.2025
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09:51 15.03.2025 (обновлено: 09:52 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/poezda-2005160219.html
В Приамурье столкнулись два грузовых поезда
В Приамурье столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 15.03.2025
В Приамурье столкнулись два грузовых поезда
Сход грузового поезда с последующим столкновением с встречным грузовым составом произошёл в Приамурье, травмирован машинист, движение на участке приостановлено, РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:51:00+03:00
2025-03-15T09:52:00+03:00
происшествия
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амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Сход грузового поезда с последующим столкновением с встречным грузовым составом произошёл в Приамурье, травмирован машинист, движение на участке приостановлено, сообщает РЖД."15 марта в 06:47 мск на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути", - говорится в сообщении.По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда. В сходе 28 вагонов и 2 локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура."Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда", - добавили в РЖД.В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия, его причины устанавливаются. Угрозы экологии нет.Проводится доследственная проверка по факту схода поезда и устанавливаются размер ущерба, на месте работают следователи-криминалисты, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20250227/dtp-2001932490.html
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происшествия, ржд, амурская область
Происшествия, РЖД, Амурская область
В Приамурье столкнулись два грузовых поезда

В Приамурье грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Сход грузового поезда с последующим столкновением с встречным грузовым составом произошёл в Приамурье, травмирован машинист, движение на участке приостановлено, сообщает РЖД.
"15 марта в 06:47 мск на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда. В сходе 28 вагонов и 2 локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура.
"Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда", - добавили в РЖД.
В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия, его причины устанавливаются. Угрозы экологии нет.
Проводится доследственная проверка по факту схода поезда и устанавливаются размер ущерба, на месте работают следователи-криминалисты, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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