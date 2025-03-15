Рейтинг@Mail.ru
В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/miting-2005223241.html
В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса
В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса - РИА Новости, 15.03.2025
В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса
В центре Бухареста начался митинг под названием "Евроманифест", организованный сторонниками прозападного курса Румынии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:28:00+03:00
2025-03-15T18:28:00+03:00
в мире
румыния
кэлин джеорджеску
бухарест
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg
БУХАРЕСТ, 15 мар - РИА Новости. В центре Бухареста начался митинг под названием "Евроманифест", организованный сторонниками прозападного курса Румынии, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты с флагами Румынии и Евросоюза собираются на площади Победы. В связи с мероприятием перекрыты прилегающие улицы, движение транспорта ограничено. Митинг организован сторонниками прозападной политики, близкими к позициям Брюсселя и Парижа. При этом на официальной странице организаторов мероприятия в Интернете утверждается, что "Евроманифест" не связан "ни с одной политической партией или кандидатом". Аналогичные акции пройдут сегодня и в других городах Румынии, в частности в Тимишоаре, Ораде, Брашове, Клуж-Напоке. Митинг собирается на фоне политической нестабильности в Румынии, связанной с отменой результатов первого тура президентских выборов, состоявшихся в декабре 2024 года. Тогда независимый кандидат Кэлин Джорджеску получил 22,94% голосов, опередив кандидата от либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая набрала 19,18%. Однако конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на подозрения во вмешательстве иностранного государства и незаконном финансировании кампании Джорджеску. Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май. Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в этих выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой". Пресс-бюро Службы внешней разведки России в начале марта сообщало, что за решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джеорджеску в нарушениях на выборах и признанием недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, в частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004418214.html
https://ria.ru/20250311/peskov-2004275886.html
румыния
бухарест
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a68717cda4ef5d16d01862bff4dec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, кэлин джеорджеску, бухарест, франция
В мире, Румыния, Кэлин Джеорджеску, Бухарест, Франция
В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса

В центре Бухареста начался митинг сторонников прозападного курса Румынии

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУХАРЕСТ, 15 мар - РИА Новости. В центре Бухареста начался митинг под названием "Евроманифест", организованный сторонниками прозападного курса Румынии, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты с флагами Румынии и Евросоюза собираются на площади Победы. В связи с мероприятием перекрыты прилегающие улицы, движение транспорта ограничено.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре
11 марта, 21:55
Митинг организован сторонниками прозападной политики, близкими к позициям Брюсселя и Парижа. При этом на официальной странице организаторов мероприятия в Интернете утверждается, что "Евроманифест" не связан "ни с одной политической партией или кандидатом".
Аналогичные акции пройдут сегодня и в других городах Румынии, в частности в Тимишоаре, Ораде, Брашове, Клуж-Напоке.
Митинг собирается на фоне политической нестабильности в Румынии, связанной с отменой результатов первого тура президентских выборов, состоявшихся в декабре 2024 года. Тогда независимый кандидат Кэлин Джорджеску получил 22,94% голосов, опередив кандидата от либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая набрала 19,18%. Однако конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на подозрения во вмешательстве иностранного государства и незаконном финансировании кампании Джорджеску.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май. Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в этих выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в начале марта сообщало, что за решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джеорджеску в нарушениях на выборах и признанием недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, в частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Кремль назвал данные о вмешательстве России в выборы в Румынии глупостью
11 марта, 11:42
 
В миреРумынияКэлин ДжеорджескуБухарестФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала