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В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса

В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса - РИА Новости, 15.03.2025

В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса

В центре Бухареста начался митинг под названием "Евроманифест", организованный сторонниками прозападного курса Румынии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:28:00+03:00

2025-03-15T18:28:00+03:00

2025-03-15T18:28:00+03:00

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БУХАРЕСТ, 15 мар - РИА Новости. В центре Бухареста начался митинг под названием "Евроманифест", организованный сторонниками прозападного курса Румынии, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты с флагами Румынии и Евросоюза собираются на площади Победы. В связи с мероприятием перекрыты прилегающие улицы, движение транспорта ограничено. Митинг организован сторонниками прозападной политики, близкими к позициям Брюсселя и Парижа. При этом на официальной странице организаторов мероприятия в Интернете утверждается, что "Евроманифест" не связан "ни с одной политической партией или кандидатом". Аналогичные акции пройдут сегодня и в других городах Румынии, в частности в Тимишоаре, Ораде, Брашове, Клуж-Напоке. Митинг собирается на фоне политической нестабильности в Румынии, связанной с отменой результатов первого тура президентских выборов, состоявшихся в декабре 2024 года. Тогда независимый кандидат Кэлин Джорджеску получил 22,94% голосов, опередив кандидата от либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая набрала 19,18%. Однако конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на подозрения во вмешательстве иностранного государства и незаконном финансировании кампании Джорджеску. Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май. Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в этих выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой". Пресс-бюро Службы внешней разведки России в начале марта сообщало, что за решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джеорджеску в нарушениях на выборах и признанием недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, в частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004418214.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004275886.html

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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, бухарест, франция