В Бухаресте начался митинг сторонников прозападного курса
В центре Бухареста начался митинг сторонников прозападного курса Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУХАРЕСТ, 15 мар - РИА Новости. В центре Бухареста начался митинг под названием "Евроманифест", организованный сторонниками прозападного курса Румынии, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты с флагами Румынии и Евросоюза собираются на площади Победы. В связи с мероприятием перекрыты прилегающие улицы, движение транспорта ограничено.
Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре
11 марта, 21:55
Аналогичные акции пройдут сегодня и в других городах Румынии, в частности в Тимишоаре, Ораде, Брашове, Клуж-Напоке.
Митинг собирается на фоне политической нестабильности в Румынии, связанной с отменой результатов первого тура президентских выборов, состоявшихся в декабре 2024 года. Тогда независимый кандидат Кэлин Джорджеску получил 22,94% голосов, опередив кандидата от либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая набрала 19,18%. Однако конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на подозрения во вмешательстве иностранного государства и незаконном финансировании кампании Джорджеску.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май. Конституционный суд Румынии 11 марта запретил Джеорджеску участвовать в этих выборах. В обосновании этого решения, опубликованном в пятницу, указывается, что суд согласился с трактовкой центрального избирательного бюро Румынии, которое признало кандидатуру Джеорджеску "неприемлемой".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в начале марта сообщало, что за решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джеорджеску в нарушениях на выборах и признанием недействительными итогов первого тура выборов главы Румынии стоит Евросоюз, в частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.